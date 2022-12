Primii colindători au sosit la Patriarhul României

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit în seara zilei de luni, 19 decembrie, în Salonul Sfinților Români din Reședința Patriarhală, patru grupuri de colindători. Aceștia au vestit Nașterea Domnului printr‑un repertoriu variat de colinde, primind la final daruri din partea Părintelui Patriarh.

Cetele de colindători au fost întâmpinate de Întâistătătorul Bisericii noastre în fața bradului frumos împodobit din Salonul Sfinților Români al Reședinței Patriarhale. Seara colindelor a fost deschisă de grupul de preșcolari de la Grădinița „Buna Vestire” a Patriarhiei Române care, pe lângă cântare, au recitat și poezii, fiind coordonați de prof. Elena Lupșan. La final, Preafericirea Sa i‑a felicitat pentru entuziasm și bucurie: „Ne bucurăm că ne‑ați vizitat și că ați cântat frumos, îmbrăcați cu aceste costume populare românești. Voi toți sunteți niște îngerași. La Buna Vestire, un înger s‑a arătat Maicii Domnului, iar la Nașterea Pruncului Iisus au cântat în cete îngerii din ceruri și au binevestit păstorilor că s‑a născut Mântuitorul. Vă dorim sărbători fericite și să rămâneți în continuare harnici și bucuroși!”.

În continuare, Părintele Patriarh a fost colindat de corul Parohiei Săliștea de Sus - Centru din Protoieria Vișeu, județul Maramureș, coordonat de părintele Ion Gavriș Vancea. Membrii acestui cor au interpretat colinde tradiționale, vocile lor armonizându‑se plăcut cu sunetul instrumentelor muzicale. „Ați cântat frumos și la fel de frumoase sunt și costumele voastre maramureșene. Vă dorim sărbători fericite sub binecuvântarea Mântuitorului Hristos și ocrotirea Maicii Domnului! Să rămâneți în continuare binevestitori ai bucuriei sărbătorilor Crăciunului, Anului Nou și Botezului Domnului. Suntem bucuroși că vestiți în Maramureș credința ortodoxă și păstrați spiritualitatea românească autentică”, le‑a transmis la final Preafericirea Sa. Recent, Patriarhul României și‑a cinstit ocrotitorul spiritual, Sfântul Proroc Daniel, motiv pentru care viceprimarul orașului Săliștea de Sus, Vlad Gheorghe, i‑a oferit în dar o machetă de lemn a unei biserici maramureșene.

O serie de colinde inedite au fost interpretate în continuare de corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfânta Filofteia” de la Mănăstirea Pasărea din comuna Brănești, județul Ilfov, condus de monahia Anisia Catrina. La finalul interpretării colindelor pregătite, Preafericirea Sa a rostit un cuvânt de binecuvântare: „Vă felicităm pentru că ați inclus în repertoriu atât colinde tradiționale, cât și creații noi. La școlile de teologie se studiază atât tradiția, cât și noutatea. Ne bucurăm că ne‑ați colindat în seara aceasta și că transmiteți mai departe bucuria acestei sărbători ca eleve misionare. Misiunea prin cântare sau prin poezie este una specială, ca aceea a îngerilor care au cântat la Nașterea Domnului. Tot un înger a vestit păstorilor că S‑a născut Hristos, apoi păstorii au binevestit nașterea Lui în Betleem. Acum, colindătorii îi reprezintă pe îngeri, iar după ei sosesc în casele credincioșilor păstorii duhovnicești, preoții, cu icoana”. Din partea elevelor seminarului, maica stareță, stavrofora Mihaela Costache, împreună cu directorul instituției de învățământ, prof. Iuliana Cătălina Toderiță, i‑au oferit Părintelui Patriarh un dar și un buchet de flori.

Corul „Voci pentru viață” al Asociației Studenți pentru Viață din București a încheiat seara colindelor, interpretând câteva creații muzicale psaltice. La final, Patriarhul României i‑a încurajat pe studenți să continue activitatea misionară pe care o desfășoară în prezent: „Vă felicităm că ați învățat foarte bine aceste colinde tradiționale, cu un conținut teologic profund, și că binevestiți Nașterea Mântuitorului Hristos. Studenții pentru viață au misiunea deosebită de a binevesti darul vieții ca început al binecuvântării lui Dumnezeu pentru omenire. Omul are un început, dar, prin sufletul său nemuritor, umanitatea sa devine veșnică. În Împărăția lui Dumnezeu sunt o mulțime de sfinți care au trăit pe pământ o viață în credință și în rugăciune. În acest an în care am făcut pomenirea sfinților isihaști, am văzut că șapte persoane din familia Sfântului Grigorie Palama au fost trecute în rândul sfinților, în calendar, ceea ce înseamnă că darul vieții este un dar pentru eternitate. Sufletul este nemuritor, iar la învierea de obște vor învia și trupurile, care vor fi transfigurate. Vedem că omul creat după chipul lui Dumnezeu Cel veșnic viu se împlinește atunci când trăiește în iubirea Preasfintei Treimi. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos ne aduce în lume marele dar al eliberării de păcat și de moarte și al dobândirii vieții veșnice”. Și acest grup de colindători i‑au oferit Părintelui Patriarh un frumos buchet de flori și un dar.

Toți colindătorii prezenți în această seară au primit cadouri din partea Preafericirii Sale.