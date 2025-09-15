„Prin semnul Crucii noi ne dăruim lui Dumnezeu în mod deplin”

În ziua de prăznuire a Înălţării Sfintei Cruci, mulţimi de credincioși au participat la Sfânta Liturghie săvârşită la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu. Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, înconjurat de un sobor de slujitori.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a vorbit credincioşilor despre momentul istoric al descoperirii lemnului Sfintei Cruci de către Sfânta Împărăteasă Elena şi instituirea marelui praznic din 14 septembrie. Mai apoi, ierarhul a relatat despre cinstirea Sfintei Cruci în Biserica Ortodoxă, mărturisirea de credinţă pe care o facem atunci când ne însemnăm cu Sfânta Cruce şi ocrotirea pe care ne‑o aduce această însemnare în lupta noastră spirituală cu puterile demonice.

„Atunci când noi credem cu adevărat că o părticică din acest lemn pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a pătimit a ajuns şi la noi, credinţa aceasta ne dă nouă putere, ne oferă certitudinea că Mântuitorul Iisus Hristos a fost cu adevărat Dumnezeu desăvârşit, dar şi Om desăvârşit, Care S‑a jertfit pentru noi, a murit pentru noi şi a înviat a treia zi după Scripturi. În Biserica noastră este cinstită lucrarea pe care a săvârşit‑o Mântuitorul Iisus Hristos, Pătimirile Sale pe Sfânta Cruce. Crucea pe care o purtăm noi are imprimat totdeauna Chipul Mântuitorului Iisus Hristos răstignit, pentru că nu există Cruce fără Răstignire, aşa cum nu există Înviere fără Pătimire. De aceea, noi am primit ca dar şi este un mare dar pe care trebuie să ni‑l însuşim, acela de a ne însemna trupurile noastre cu semnul Sfintei Cruci”, a spus ierarhul.

Părintele Mitropolit Laurenţiu a mai menţionat că întâi de toate, prin semnul Sfintei Cruci, noi mărturisim credinţa noastră în Sfânta Treime: „Unim trei degete de la mâna dreaptă, care Îi reprezintă pe Dumnezeu‑Tatăl, Dumnezeu‑Fiul şi Dumnezeu‑Duhul Sfânt. Este un singur Dumnezeu, într‑o unitate deplină. Închidem celelalte două degete în palmă arătând că Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ ca Dumnezeu şi Om, dar în acelaşi timp ne amintim că strămoşii noştri, Adam şi Eva, au fost în rai, dar au pierdut raiul. Ne însemnăm cu pecetea Sfintei Treimi fruntea, deci mintea noastră, apoi inima, umărul drept şi umărul stâng, spunând: «În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin!» (…) Prin semnul Crucii noi ne dăruim lui Dumnezeu în mod deplin, nu mai aparţinem oamenilor, nu mai aparţinem nouă înşine, ci aparţinem lui Dumnezeu‑Tatăl, lui Dumnezeu‑Fiul şi lui Dumnezeu‑Duhul Sfânt”, a subliniat ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijat de pr. lect. univ. dr. Alexandru Streza.

Credincioşii prezenţi la Sfânta Liturghie au avut posibilitatea să primească Sfânta Împărtăşanie şi să fie binecuvântaţi la final de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu.