Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Priveghere în cinstea Sfântului Ierarh Iachint la Catedrala Patriarhală

Priveghere în cinstea Sfântului Ierarh Iachint la Catedrala Patriarhală

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 27 Octombrie 2025

În cadrul programului liturgic prilejuit de hramul de toamnă al Catedralei Patriarhale, perioadă închinată Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, în seara zilei de luni, 27 octombrie, a fost săvârșită rânduiala Privegherii în cinstea Sfântului Ierarh Iachint, primul Mitropolit al Țării Românești. Slujba Privegherii a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

La finalul slujbei Vecerniei cu Litie, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța sfinților ca modele și mijlocitori în viața fiecărui creștin.

„Biserica este poarta Împărăției lui Dumnezeu, laboratorul învierii și al bucuriei comunitare, unde omul învață să‑și deschidă inima către Hristos și să‑L primească pe altarul inimii. Aici, pe Colina Bucuriei, rugăciunea neîncetată se ridică către Cer, căci sfinții ne‑au lăsat ușa deschisă pentru ca Lumina lui Hristos să pătrundă în sufletele noastre. Hristos ne arată Lumina Sa ca ușă a mântuirii: «Iată, Eu stau la ușă și bat. Dacă Îmi va deschide cineva, voi intra și voi cina cu el.» Rugăciunea, binecuvântarea icoanelor și prezența Domnului în Biserică ne ajută să primim această lumină, iar prin faptele bune și iubirea necondiționată, fiecare credincios o poate răspândi în jur. Astfel, fiecare suflet poate deveni «un altar al Luminii lui Hristos»”.

De asemenea, ierarhul a subliniat rolul celor doi sfinți pentru poporul român: „În secolul al 14‑lea, primul păstor al Bisericii noastre Ortodoxe Române a fost chemat de domnitorul Țării Românești, Basarab I, să păstorească creștinii dintre Dunăre și Mare. În această perioadă, din Sfântul Munte și din centrele sudice ale lumii creștine venea un suflu nou de rugăciune, nu rugăciunea fragmentată, ci rugăciunea neîncetată, așa cum ne învață Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Tesaloniceni: «Rugați‑vă neîncetat, bucurați‑vă pururea, mulțumiți pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos pentru voi». Această chemare a fost urmată de călugări precum Sfântul Ioan Casian, venit din Dobrogea, care a adus din Egipt făclia și puterea rugăciunii neîntrerupte. De la el și de la alți părinți ai rugăciunii s‑a format tradiția mănăstirească, ce a rămas un far de lumină și liniște pentru inimile credincioșilor. Mitropolia Țării Românești și‑a stabilit scaunul la Curtea de Argeș, prin primul mitropolit, care a păstrat credința strămoșească primită de la Sfântul Apostol Andrei și de la Sfinții Părinți ai Vicinei. Sfântul Iachint de la Vicina, a cărui rugăciune neîncetată a vegheat credința în părțile Vicinei, și Teofana Basarab, sora domnitorului Basarab I, care prin viața ei de domniță și, mai târziu, de monahie a adus echilibru, sfințenie și Lumina lui Hristos printre creștinii bulgari. Prin credința, rugăciunea și faptele lor bune, acești sfinți ne arată că Lumina lui Hristos pătrunde în inimile noastre și le transformă în adevărate «altare vii», chemându‑ne să fim și noi purtători ai acestei lumini în lume”.

În continuare se oficiază slujba Utreniei, răspunsurile la strană fiind oferite de membri ai Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale.

 

Citeşte mai multe despre:   priveghere  -   Catedrala Patriarhala  -   IPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Patriarhul Ecumenic și Patriarhia Română, decorați de Președintele României Știri
    Patriarhul Ecumenic și Patriarhia Română, decorați de Președintele României

    La finalul celei de‑a patra zile petrecute în țara noastră de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, însoțit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a efectuat o vizită la Palatul Cotroceni. Cei doi Întâistătători au fost primiți în seara zilei de luni, 27 octombrie, de Președintele României, Nicușor Daniel Dan, care, în cadrul unei ceremonii, l‑a decorat atât pe Sanctitatea Sa, cât și Patriarhia Română.

    27 Oct, 2025
  • Serbare istorică a hramului de toamnă al Catedralei Patriarhale Știri
    Serbare istorică a hramului de toamnă al Catedralei Patriarhale

    Credincioși bucureșteni și pelerini din toate părțile țării au venit astăzi, 27 octombrie, la Catedrala Patriarhală istorică pentru a aduce laudă și mulțumire Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, la hramul sfântului lăcaș. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată la Altarul de vară de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului-Noua Romă şi Patriarh Ecumenic, și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjuraţi de un impresionant sobor de arhi­erei, preoţi şi diaconi.

    27 Oct, 2025
TOP 6 Știri