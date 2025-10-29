Procesiune impresionantă cu sfinte moaște la Craiova

Mii de credincioși, preoți, profesori, elevi seminariști și studenți au participat sâmbătă, 25 octombrie, la tradiționala procesiune cu sfintele moaște, organizată în ajunul sărbătorii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ocrotitorul municipiului Craiova și al Catedralei Mitropolitane din acest oraș.

Evenimentul a debutat cu săvârșirea Vecerniei cu Litia la Catedrala Mitropolitană din Craiova, urmată de procesiunea solemnă pe străzile centrale ale orașului. În fruntea alaiului s‑a aflat Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, care a binecuvântat mulțimea adunată și a adresat un cuvânt de învăţătură.

„Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie a început deja prin slujba Vecerniei, pe care am săvârșit‑o în Catedrala Mitropolitană. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ocrotitorul Catedralei Mitropolitane și al municipiului Craiova, este permanent rugător înaintea Tronului ceresc. El este protectorul nostru în toate necazurile vieții și un adevărat model pentru toți credincioșii. În tradiția noastră, Sfântul Dimitrie este un sfânt foarte iubit: mulți credincioși îi poartă numele, iar numeroase biserici îl au ca ocrotitor spiritual. De aceea, în fiecare an, în ziua de 25 octombrie, avem această procesiune solemnă. Ieșim cu sfintele icoane, cu sfintele moaște, cu cântări și rugăciuni, întărindu‑ne duhovnicește, iar oamenii și orașul primesc binecuvântarea dumnezeiască. Societatea noastră are nevoie de astfel de rugători și mijlocitori către Dumnezeu. De aceea, este importantă sărbătorirea Sfântului Dimitrie, care ne adună în credință și comuniune”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu.

În cadrul procesiunii, au fost purtate raclele care adăpostesc părticele din cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfintei Mucenițe Sabina, ale Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfintei Mucenițe Tatiana Diaconița și ale Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah.

Traseul procesiunii a cuprins principalele repere spirituale și culturale din centrul Craiovei: Catedrala Mitropolitană - Biserica „Sfântul Gheorghe”-Vechi - Universitate - Teatrul Național „Marin Sorescu” - Prefectură - Biserica „Sfântul Ilie” - Catedrala Mitropolitană. La întoarcerea din procesiune, raclele cu sfintele moaște au fost așezate pe esplanada catedralei, spre închinarea credincioșilor.