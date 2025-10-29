Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Procesiune impresionantă cu sfinte moaște la Craiova

Știri
Un articol de: Pr. Sorin-Grigore Vulcănescu - 29 Octombrie 2025

Mii de credincioși, preoți, profesori, elevi seminariști și studenți au participat sâmbătă, 25 octombrie, la tradiționala procesiune cu sfintele moaște, organizată în ajunul sărbătorii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ocrotitorul municipiului Craiova și al Catedralei Mitropolitane din acest oraș.

Evenimentul a debutat cu săvârșirea Vecerniei cu Litia la Catedrala Mitropolitană din Craiova, urmată de procesiunea solemnă pe străzile centrale ale orașului. În fruntea alaiului s‑a aflat Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, care a binecuvântat mulțimea adunată și a adresat un cuvânt de învăţătură.

„Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie a început deja prin slujba Vecerniei, pe care am săvârșit‑o în Catedrala Mitropolitană. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ocrotitorul Catedralei Mitropolitane și al municipiului Craiova, este permanent rugător înaintea Tronului ceresc. El este protectorul nostru în toate necazurile vieții și un adevărat model pentru toți credincioșii. În tradiția noastră, Sfântul Dimitrie este un sfânt foarte iubit: mulți credincioși îi poartă numele, iar numeroase biserici îl au ca ocrotitor spiritual. De aceea, în fiecare an, în ziua de 25 octombrie, avem această procesiune solemnă. Ieșim cu sfintele icoane, cu sfintele moaște, cu cântări și rugăciuni, întărindu‑ne duhovnicește, iar oamenii și orașul primesc binecuvântarea dumnezeiască. Societatea noastră are nevoie de astfel de rugători și mijlocitori către Dumnezeu. De aceea, este importantă sărbătorirea Sfântului Dimitrie, care ne adună în credință și comuniune”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu.

În cadrul procesiunii, au fost purtate raclele care adăpostesc părticele din cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfintei Mucenițe Sabina, ale Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfintei Mucenițe Tatiana Diaconița și ale Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah.

Traseul procesiunii a cuprins principalele repere spirituale și culturale din centrul Craiovei: Catedrala Mitropolitană - Biserica „Sfântul Gheorghe”-Vechi - Universitate - Teatrul Național „Marin Sorescu” - Prefectură - Biserica „Sfântul Ilie” - Catedrala Mitropolitană. La întoarcerea din procesiune, raclele cu sfintele moaște au fost așezate pe esplanada catedralei, spre închinarea credincioșilor.

 

