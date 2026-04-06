Procesiune impresionantă pe străzile Bacăului

Aproximativ 7.000 de credincioși din municipiul Bacău au participat sâmbătă, 4 aprilie, la Procesiunea de Florii. Manifestările au debutat în mai multe puncte ale orașului, la ora 15, prin săvârșirea slujbei Vecerniei în parohiile Lazaret, „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” - Narcisa și Precista. La parohia din Narcisa, a slujit PS Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, împreună cu un sobor de slujitori. În jurul orei 16, cele două grupuri, formate din pelerini, clerici și mireni, au traversat orașul pornind de la Biserica din Narcisa și Biserica Lazaret, având ca destinație comună Catedrala „Înălțarea Domnului” din centrul orașului. Aceștia au purtat în mâini icoane precum și pancarte cu mesaje pro‑viață, exprimând atât credința, cât și responsabilitatea față de darul vieții.

La destinația finală, cei aproximativ 7.000 de participanți au fost întâmpinați de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și de către PS Părinte Teofil Trotușanul. Momentul a culminat cu intonarea imnului „Lumină lină” și cu săvârșirea slujbei de binecuvântare a stâlpărilor, simbol al biruinței vieții și al nădejdii.

„Sufletul omului este ca un arbore. Un arbore cu ramuri pline de muguri ai rațiunii, ai sentimentelor și ai voinței libere. Toate acestea sunt așteptate să înflorească în lumina libertății și a responsabilității. Un arbore care are rădăcinile în Dumnezeu și pe care oricât ar încerca libertinajul arid al omului să‑l omoare, nu poate fi niciodată uscat, pentru că seva divină a chipului lui Dumnezeu curge prin el” , a spus Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim în cuvântul său.

Evenimentul a fost organizat de către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului prin Protoieria Bacău, împreună cu parohiile din teritoriu, cu sprijinul autorităților publice și prin implicarea voluntarilor ASCOR - filiala Bacău și ATOR Sascut, mobilizând preoți, credincioși și tineri.