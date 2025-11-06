Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 06 Noiembrie 2025

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, în perioada 8‑9 noiembrie, la Mănăstirea Lainici din județul Gorj, se vor desfășura festivitățile prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici. Manifestările liturgice şi ştiinţifice se vor desfășura potrivit următorului program. Sâmbătă, 8 noiembrie, la ora 14:00 debutează Simpozionul dedicat mărturisitorilor dreptei credinţe în secolul al 20‑lea: „Aceeaşi credinţă, aceeaşi jertfă - de la catacombele antichităţii la temniţele comuniste”. De la ora 19:00, la Mănăstirea Lainici se va oficia slujba de Priveghere în cinstea Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici. Duminică, 9 noiembrie, de la ora 9:00, se săvârșește Sfânta Liturghie de către un sobor de ierarhi. Începând cu ora 12:00 va avea loc ceremonialul proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici, ce se va încheia cu festivitatea de mulțumire și de premiere a binefăcătorilor. Întregul eveniment va fi transmis în direct de TRINITAS TV, duminică, de la ora 9:00, oferind tuturor credincioșilor posibilitatea de a participa duhovnicește la acest moment de aleasă trăire spirituală, conform mitropoliaolteniei.ro.

 

