Temele „Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române” și „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea” s‑au oglindit și în cadrul conferinței
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, în perioada 8‑9 noiembrie, la Mănăstirea Lainici din județul Gorj, se vor desfășura festivitățile prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici. Manifestările liturgice şi ştiinţifice se vor desfășura potrivit următorului program. Sâmbătă, 8 noiembrie, la ora 14:00 debutează Simpozionul dedicat mărturisitorilor dreptei credinţe în secolul al 20‑lea: „Aceeaşi credinţă, aceeaşi jertfă - de la catacombele antichităţii la temniţele comuniste”. De la ora 19:00, la Mănăstirea Lainici se va oficia slujba de Priveghere în cinstea Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici. Duminică, 9 noiembrie, de la ora 9:00, se săvârșește Sfânta Liturghie de către un sobor de ierarhi. Începând cu ora 12:00 va avea loc ceremonialul proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici, ce se va încheia cu festivitatea de mulțumire și de premiere a binefăcătorilor. Întregul eveniment va fi transmis în direct de TRINITAS TV, duminică, de la ora 9:00, oferind tuturor credincioșilor posibilitatea de a participa duhovnicește la acest moment de aleasă trăire spirituală, conform mitropoliaolteniei.ro.