Profesorul de religie, model de conduită pentru elevi

Centrul de formare pentru educație digitală al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Iași a găzduit săptămâna trecută consfătuirea anuală a cadrelor didactice care predau religie ortodoxă în unităţile de învăţământ din judeţul Iaşi. La evenimentul desfăşurat de această dată în mediul on-line au participat Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, conf. univ. dr. Vasile Timiș în calitate de reprezentant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, precum şi prof. dr. Genoveva Farcaş, inspector şcolar general.

Profesorul de religie trebuie să fie un model de conduită, un far călăuzitor pentru copii, de aceea şi consfătuirea din acest an s-a derulat sub semnul îndemnului de a păstra credinţa şi echilibrul în depăşirea dificultăţilor prin adaptare şi flexibilitate, după cum ne-a spus prof. dr. Denisa Elena Mănoiu, inspector școlar pentru religie. Cele peste 140 de cadre didactice participante la întâlnire au fost îndemnate de către Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan să găsească, în actualul context pandemic dificil, cea mai bună cale prin care să transmită copiilor calmul și liniștea pe care pot să le obțină ei înșiși prin raportarea la Dumnezeu, întrucât „doar dobândind noi mai întâi pacea o putem da apoi mai departe”. Totodată, ierarhul și-a exprimat încrederea că profesorii de religie îi vor încuraja pe elevi şi îi vor ajuta să găsească partea bună a lucrurilor, să pună accent pe valorile morale, pe familie, aspecte care îi vor ajuta să treacă mai ușor prin pandemie.

La rândul său, conf. univ. dr. Vasile Timiș i-a îndemnat pe profesori să pună accent pe așteptările elevilor și părinților în raport cu prestația lor pedagogică, precizând că „buna dispoziție sufletească e o stare care influențează foarte mult reușita cadrului didactic”. În acest sens, reprezentantul MEC a subliniat că profesorul îi va putea vindeca şi pe alţii dacă se vindecă mai întâi pe sine, iar cheia unei bune reuşite constă şi în aflarea echilibrului, în crearea unei stări sufleteşti şi pedagogice potrivite.

Prezentă la consfătuire, Genoveva Aurelia Farcaș, inspector şcolar general, a apreciat că, în noul context, „profesorii de religie au menirea de a face altfel ora de religie, de a sensibiliza chiar și în mediul virtual, apelând la materiale motivante care să-i determine pe copii să facă în continuare fapte bune”.

Prezentarea activităţii profesorilor de religie a fost precedată de un filmuleţ sugestiv în care părintele grec Elpidie oferă o „rețetă” universal valabilă de a depăși cu succes momentele grele.

În continuare s-au discutat priorităţile la disciplina religie pentru anul şcolar 2020-2021, doamna inspector Mănoiu clarificând unele aspecte metodologice şi subliniind anumite abordări utile în predarea religiei mai ales în noul context pandemic. De asemenea, au fost prezentate manualele şi auxiliarele puse la dispoziţia elevilor şi profesorilor şi s-a reiterat necesitatea întăririi parteneriatului între şcoală, familie, Biserică şi comunitatea locală.

Tot în cadrul întâlnirii au fost felicitaţi cei zece profesori de religie din judeţul Iaşi care au obţinut anul acesta nota 10 la examenul de titularizare.