Program de catehizare desfășurat de luna viitoare în mediul online

Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 19 Feb 2026

Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale și Centrul Ortodox de Studii și Cercetare „Dumitru Stăniloae” din Paris anunță deschiderea înscrierilor pentru un nou program de formare duhovnicească, intitulat „ABC‑ul credinței”, o inițiere de la zero în esențialul vieții creștine. Proiectul se adresează tuturor celor care doresc să‑L descopere pe Hristos nu doar prin cuvânt, ci ca mod de viață trăit și împărtășit. Cursul propune o întoarcere la începuturi, la alfabetul credinței, și vizează noțiunile care stau la baza vieții duhovnicești a creștinului.

Noul curs debutează în luna martie, fiind organizat în format online, cu prelegeri care au loc, după caz, luni sau marți seara. Coordonatorul proiectului este părintele Răzvan Ionescu. Programul răspunde întrebărilor fundamentale ale vieții creștine: ce înseamnă să trăiești credința; cine este Dumnezeu; ce este Biserica; de ce ne rugăm; ce sunt Tainele; care este sensul Liturghiei și al vieții în Hristos, și nu numai. Înscrierea la curs se face la adresa de email abcultransmiteriicredintei@gmail.com. Informații suplimentare se pot afla accesând teologie.eu și mitropolia‑ro.de.

 

