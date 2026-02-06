Program pastoral formativ în Protopopiatul Bran‑Zărneşti, judeţul Braşov

Preoţii din parohiile arondate Protopopiatului Bran‑Zărneşti, judeţul Braşov, au participat marţi, 3 februarie, la o primă sesiune din cadrul programului pastoral formativ desfăşurat în acest an dedicat pastoraţiei familiei creştine în Patriarhia Română. În cadrul întâlnirii, preoţii au discutat despre familia ortodoxă în contextul secularizării actuale.

Programul pastoral formativ a fost deschis în cadrul şedinţei administrative lunare a preoţilor din Protopopiatul Bran‑Zărneşti, cu o comunicare susţinută de pr. dr. Ion Manea, protopopul de Bran‑Zărneşti, cu tema „Familia creștină ortodoxă în contextul secularizării. Criza fidelității conjugale și răspunsul pastoral”. Referatul a fost urmat de discuţii legate de obiectivele demersului, de rolul familiei în lume şi locul acesteia în planul lui Dumnezeu, iar mai apoi a fost discutată problema secularizării și efectele acesteia în comunităţile parohiale și în familiile credincioșilor.

„Criza fidelității conjugale a fost un punct sensibil abordat în această prezentare, subliniindu‑se schimbările din societatea contemporană, influența negativă a mediului digital, cauzele duhovnicești ale infidelității, precum și consecințele acesteia asupra familiei și societății. În continuare au fost prezentate trei exemple pastorale accentuându‑se rolul preotului duhovnic și al comunității eclesiale în prevenirea și vindecarea acesteia, precum și instrumente pastorale concrete. La finalul prezentării, pornind de la conștientizarea poverii dificultăților cu care credincioșii se luptă, preoţii au deschis discuții, au lansat întrebări și au căutat împreună și răspunsuri pentru a găsi direcții comune ca sprijin pentru familiile aflate în criză”, a transmis pr. dr. Ion Manea, protopopul de Bran‑Zărneşti.

În cadrul şedinţei administrative s‑au discutat şi probleme de ordin administrativ.