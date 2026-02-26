Rugăciune de pocăință în a patra zi din Postul Mare, la Iași

În a patra zi din Postul Sfintelor Paști, la Catedrala Mitropolitană din Iași, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia a fost citită ultima parte a Canonului cel Mare, alcătuit de Sfântul Andrei Criteanul.

Numeroși credincioși ieșeni au participat la rânduiala specifică începutului de post, rostind împreună, la fiecare stih, rugăciunea: „Miluiește‑mă, Dumnezeule, miluiește‑mă!”. Atmosfera de reculegere și pocăință a fost întregită de răspunsurile liturgice oferite de psalții catedralei.

Slujba s‑a încheiat cu rugăciunea Sfântului Efrem Sirul - „Doamne și Stăpânul vieții mele” - urmată de citirea Sfintei Evanghelii, moment care a așezat întreaga rânduială sub semnul chemării la îndreptare și înnoire lăuntrică.

În cuvântul de învățătură rostit la final, ierarhul a tâlcuit îndemnul evanghelic la stăruință în rugăciune și la lucrarea lăuntrică a pocăinței:

„«Căutați și veți afla; cereți și vi se va da vouă; bateți și vi se va deschide». Aceste cuvinte sunt parcă o continuare a rugăciunii repetate în timpul Canonului de pocăință: «Miluiește‑mă, Dumnezeule, miluiește‑mă!» Parcă ne așezăm pe noi înșine în fața cerului, cu ușile închise; căutăm, cerem, stăruim, până ni se va deschide ușa Împărăției cerurilor, care nu se deschide decât pentru omul care Îl roagă pe Dumnezeu să‑i dăruiască duh de pocăință spre iertarea păcatelor. Dumnezeu nu așteaptă de la noi să nu păcătuim, căci ar aștepta în zadar, neaflând pe pământ pe nimeni care să nu fi căzut în păcat. Dumnezeu ne cere însă duh de pocăință, care se arată în mod principal în două lucruri, două stări duhovnicești: aruncarea privirii în adâncimea biografiei noastre și recunoașterea stării de păcat în care ne aflăm. «Rană peste rană, nelegiuire peste nelegiuire, păcat peste păcat» sunt cântările care revin în această săptămână în Canonul Sfântului Andrei Criteanul. Avem încă vreme ca, în duh de pocăință, în strigătul «Miluiește‑mă, Dumnezeule, miluiește‑mă!», să împlinim ceea ce putem numi a doua fațetă a stării de pocăință, căci Canonul de pocăință se numește rânduiala din aceste zile: întoarcerea neîncetată a minții noastre către Dumnezeu”.

La încheierea slujbei, credincioșii au primit binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit.