Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Canonul Sfântului Andrei Criteanul la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava

Canonul Sfântului Andrei Criteanul la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Irina Ursachi - 26 Feb 2026

În prima zi a Postului Sfintelor Paști, luni, 23 februarie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit slujba Pavecerniței Mari unită cu Canonul Sfântului Andrei Criteanul în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.

Înconjurat de un sobor de preoți, Înaltpreasfinția Sa a citit prima parte a Canonului Mare alcătuit de Sfântul Andrei Criteanul, imn care are scopul de a aduce în prim‑plan conștientizarea păcatului, necesitatea chemării neîncetate a numelui Mântuitorului Iisus Hristos și importanța smereniei și a pocăinței. Răspunsurile liturgice care au împodobit această slujbă deosebită au fost date de Grupul psaltic „Dimitrie Suceveanul” al Catedralei Arhiepiscopale.

Plecând de la cel de‑al patrulea îndemn din Decalogul la începutul Postului Mare, alcătuit de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, arhid. Ilie Leonte, slujitor al Catedralei Arhiepiscopale și dirijor al Grupului psaltic „Dimitrie Suceveanul”, a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia le‑a explicat celor prezenți însemnătatea Postului Mare și a operei celui considerat imnograf al pocăinței credincioșilor prezenți. 

Citeşte mai multe despre:   Canonul cel Mare  -   Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava  -   IPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor  -   Pavecerniţa Mare
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • A treia seară a Canonului cel Mare la Craiova Știri
    A treia seară a Canonului cel Mare la Craiova

    În cea de‑a treia seară a Canonului cel Mare, 25 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit slujba Pavecerniței Mari cu citirea fragmentului aferent acestei zile din creația imnografică a Sfântului Andrei Criteanul, la Catedrala Mitropolitană din Craiova, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La această rugăciune de seară au participat clerici cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, profesori și profesoare, studenți teologi și numeroși credincioși. Pr. lect. dr. Adrian Maziliţa a vorbit studenţilor şi credincioşilor despre importanța postului şi a pocăinţei în viaţa creştinului angajat în procesul curăţirii şi îndumnezeirii.

    26 Feb, 2026
TOP 6 Știri