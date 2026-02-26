Canonul Sfântului Andrei Criteanul la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava

În prima zi a Postului Sfintelor Paști, luni, 23 februarie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit slujba Pavecerniței Mari unită cu Canonul Sfântului Andrei Criteanul în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.

Înconjurat de un sobor de preoți, Înaltpreasfinția Sa a citit prima parte a Canonului Mare alcătuit de Sfântul Andrei Criteanul, imn care are scopul de a aduce în prim‑plan conștientizarea păcatului, necesitatea chemării neîncetate a numelui Mântuitorului Iisus Hristos și importanța smereniei și a pocăinței. Răspunsurile liturgice care au împodobit această slujbă deosebită au fost date de Grupul psaltic „Dimitrie Suceveanul” al Catedralei Arhiepiscopale.

Plecând de la cel de‑al patrulea îndemn din Decalogul la începutul Postului Mare, alcătuit de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, arhid. Ilie Leonte, slujitor al Catedralei Arhiepiscopale și dirijor al Grupului psaltic „Dimitrie Suceveanul”, a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia le‑a explicat celor prezenți însemnătatea Postului Mare și a operei celui considerat imnograf al pocăinței credincioșilor prezenți.