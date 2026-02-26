Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Liturghia Darurilor înainte sfințite la catedrala din Cluj‑Napoca

Un articol de: Darius Echim - 26 Feb 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârşit, miercuri, 25 februarie, prima Liturghie a Darurilor înainte sfințite din Postul Mare, la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj‑Napoca.

Din sobor au făcut parte clerici de la Centrul eparhial, slujitori ai catedralei și părinți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din municipiu, în frunte cu eclesiarhul catedralei - arhim. lect. univ. dr. Simeon Pintea. La finalul slujbei, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un scurt cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a subliniat rolul și importanța Postului Mare.

„Dăm slavă Bunului Dumnezeu că, încă o dată, am început această perioadă duhovnicească profundă și plină de rugăciune. Cartea din care se oficiază slujbele în această perioadă se numește Triodul, iar această carte ne spune că, precum postim de bucate, așa să postim și de răutate, pentru că altfel postul nostru nu are nici o valoare. (...) Dorim ca postul acesta să ne fie plin de liniște și de pace, iar sărbătoarea Paștilor să o ajungem cu multă bucurie”, a subliniat ierarhul.

Momentul liturgic a avut o semnificație aparte, deoarece în această zi s‑au împlinit 36 de ani de la hirotonia întru arhiereu a Înaltpreasfinției Sale. Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a fost hirotonit arhiereu‑vicar pentru Episcopia de Alba Iulia la 25 februarie 1990, în Catedrala Reîntregirii.

 

    A treia seară a Canonului cel Mare la Craiova

    În cea de‑a treia seară a Canonului cel Mare, 25 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit slujba Pavecerniței Mari cu citirea fragmentului aferent acestei zile din creația imnografică a Sfântului Andrei Criteanul, la Catedrala Mitropolitană din Craiova, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La această rugăciune de seară au participat clerici cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, profesori și profesoare, studenți teologi și numeroși credincioși. Pr. lect. dr. Adrian Maziliţa a vorbit studenţilor şi credincioşilor despre importanța postului şi a pocăinţei în viaţa creştinului angajat în procesul curăţirii şi îndumnezeirii.

    26 Feb, 2026
