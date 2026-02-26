Liturghia Darurilor înainte sfințite la catedrala din Cluj‑Napoca

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârşit, miercuri, 25 februarie, prima Liturghie a Darurilor înainte sfințite din Postul Mare, la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj‑Napoca.

Din sobor au făcut parte clerici de la Centrul eparhial, slujitori ai catedralei și părinți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din municipiu, în frunte cu eclesiarhul catedralei - arhim. lect. univ. dr. Simeon Pintea. La finalul slujbei, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un scurt cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a subliniat rolul și importanța Postului Mare.

„Dăm slavă Bunului Dumnezeu că, încă o dată, am început această perioadă duhovnicească profundă și plină de rugăciune. Cartea din care se oficiază slujbele în această perioadă se numește Triodul, iar această carte ne spune că, precum postim de bucate, așa să postim și de răutate, pentru că altfel postul nostru nu are nici o valoare. (...) Dorim ca postul acesta să ne fie plin de liniște și de pace, iar sărbătoarea Paștilor să o ajungem cu multă bucurie”, a subliniat ierarhul.

Momentul liturgic a avut o semnificație aparte, deoarece în această zi s‑au împlinit 36 de ani de la hirotonia întru arhiereu a Înaltpreasfinției Sale. Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a fost hirotonit arhiereu‑vicar pentru Episcopia de Alba Iulia la 25 februarie 1990, în Catedrala Reîntregirii.