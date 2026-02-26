A treia seară a Canonului cel Mare la Craiova

În cea de‑a treia seară a Canonului cel Mare, 25 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit slujba Pavecerniței Mari cu citirea fragmentului aferent acestei zile din creația imnografică a Sfântului Andrei Criteanul, la Catedrala Mitropolitană din Craiova, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La această rugăciune de seară au participat clerici cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, profesori și profesoare, studenți teologi și numeroși credincioși. Pr. lect. dr. Adrian Maziliţa a vorbit studenţilor şi credincioşilor despre importanța postului şi a pocăinţei în viaţa creştinului angajat în procesul curăţirii şi îndumnezeirii.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a spus că omul trebuie să se îndepărteze de păcat pentru a cunoaşte apropierea de Dumnezeu: „Viața noastră este o permanentă întoarcere către Dumnezeu. În Canonul Sfântului Andrei Criteanul este menționat drumul pocăinței către Dumnezeu. Este întoarcerea către Tatăl nostru Cel ceresc. Ne aducem aminte de protopărinții Adam și Eva, paradigma vieții noastre, cei cu care ne asemănăm și noi, în bine pentru că au fost creați de Dumnezeu, în rău pentru că s‑au lăsat ispitiți de diavol. Sămânţa morții a fost introdusă în viață de protopărinții care au căzut în ispită. Noi trebuie să cugetăm în acest post, care este o perioadă de disciplinare, o reîntoarcere la viața fericită de care noi ne‑am îndepărtat. Postul este o jertfă adusă lui Dumnezeu, pentru că noi în trupul nostru ne silim ca să Îl cunoaștem pe Dumnezeu. Să stăruim în rugăciune și în post, în fapte de milostenie și pocăință, repetând rugăciunea «Miluiește‑mă, Dumnezeule, miluiește‑mă!»”