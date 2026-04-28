Programul catehetic „Icoana familiei mele” în parohiile din Buzău și Vrancea

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, în perioada 24 februarie - 12 aprilie 2026, Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei a desfășurat programul catehetic „Icoana familiei mele”, în cadrul proiectului eparhial „Familia - calea către jertfă și Înviere”. Inițiativa s‑a înscris în contextul „Anului omagial al pastorației familiei creștine” și al „Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame)”.

Pe parcursul celor șapte săptămâni, coordonatorii activităților catehetice din fiecare protoierie, împreună cu responsabili desemnați, au participat activ la desfășurarea unor întâlniri catehetice în 15 parohii ale eparhiei din mediul urban. Activitățile au reunit aproximativ 500 de beneficiari - copii, adolescenți, tineri și adulți -, oferind un cadru coerent de formare și dialog duhovnicesc.

Fiecare cateheză a fost însoțită de activități aplicative, menite să faciliteze asumarea practică a conținutului teologic. În acest sens, au fost realizate interviuri cu familii‑model din parohii, au fost elaborate chestionare biblice privind porunca a V‑a și responsabilitățile familiale și au fost organizate dezbateri tematice de tipul „Ce face o familie să devină cu adevărat creștină?” Aceste activități au contribuit la stimularea dialogului, a reflecției personale și a implicării active a tinerilor.

Itinerarul catehetic s‑a desfășurat pe întreaga perioadă a Postului Mare și a cuprins, în ordine cronologică, următoarele parohii: Parohia „Sfântul Apostol Andrei”, Parohia „Sfântul Spiridon” și Parohia „Tuturor Sfinților” (Protoieria Buzău I); Parohia Broșteni și Parohia „Sfântul Ștefan” (Protoieria Buzău II); Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” (Protoieria Râmnicu Sărat); Parohia „Buna Vestire”-Adjud și Parohia Satu Nou - Panciu (Protoieria Panciu); Parohia „Sfântul Nicolae”‑Stroe și Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Focșani (Protoieria Focșani I); Parohia „Tuturor Sfinților” și Parohia „Sfântul Andrei” (Protoieria Focșani II); Parohia Bâscenii de Sus și Parohia Pârscovul de Sus (Protoieria Pătârlagele).

Proiectul s‑a adresat parohiilor din mediul urban, acestea fiind încurajate să dezvolte activități catehetice cu tinerii nu doar în această perioadă, ci pe tot parcursul anului, astfel încât formarea morală și duhovnicească să devină o constantă, iar tinerii să fie integrați activ în viața comunității.

Sprijinul constant al Părintelui Arhiepiscop Ciprian a conferit coerență și stabilitate acestor inițiative. Preocuparea directă față de modul în care parohiile se implică în lucrarea cu tinerii s‑a concretizat prin susținerea și recompensarea eforturilor acestora, fie prin organizarea de excursii culturale, fie prin acordarea de premii, burse și alte forme de sprijin.