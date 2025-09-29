Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Programul liturgic al proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea

Programul liturgic al proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea

Data: 29 Septembrie 2025

În data de 5 octombrie 2025 va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea. Cu acest prilej, în perioada 4‑5 octombrie, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad se va desfăşura un amplu program liturgic, informează Biroul de presă al eparhiei arădene.

Astfel, sâmbătă, 4 octombrie 2025, de la ora 18:00 va fi oficiată, în Catedrala Arhiepiscopală, slujba Privegherii (Vecernie, Litie, Utrenie).

Duminică, 5 octombrie 2025, începând cu ora 8:30, va fi săvârşită slujba Acatistului Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea, iar de la ora 09:00 - Sfânta Liturghie, în sobor de ierarhi, preoți și diaconi. De la ora 11:30 va avea loc Rânduiala proclamării solemne a canonizării: citirea tomosului sinodal şi prezentarea icoanei oficiale aprobate de către Sfântul Sinod.

Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea a fost profesor la Academia Teologică din Arad. A scris multe lucrări teologice, fiind un propovăduitor al Evangheliei foarte apreciat atât de popor, cât și de intelectualitate.

 

Citeşte mai multe despre:   program  -   canonizare  -   Sfântul Ilarion Felea  -   Catedrala Arhiepiscopală din Arad
