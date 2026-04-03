x
×

Programul liturgic din Săptămâna Sfintelor Pătimiri la Catedrala Patriarhală

Data: 03 Aprilie 2026

Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos se distinge prin rânduieli liturgice cu totul deosebite. La Catedrala Patriarhală din București, programul liturgic va fi următorul: în Duminica Floriilor, 5 aprilie, începând cu ora 7:00, vor fi săvârșite Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Seara, de la ora 17:00, credincioșii sunt așteptați la prima Denie a Săptămânii Mari, cuvântul de învățătură urmând să fie rostit de pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.

În primele trei zile ale săptămânii ‑ luni, marți și miercuri -, programul liturgic va începe la ora 7:00 cu slujba Ceasurilor în cadrul cărora se vor citi fragmente din Sfintele Evanghelii, urmate de la ora 10:00 de Liturghia Darurilor înainte sfințite. Deniile se vor săvârși în fiecare dintre aceste seri, de la ora 17:00. Pentru aceste momente de rugăciune au fost rânduiți să țină cuvânt de învățătură părintele lect. univ. dr. Cosmin Pricop (luni seară), părintele prof. univ. dr. George Grigoriță (marți seară), respectiv părintele prof. univ. dr. Nicușor Beldiman (miercuri seară), cadre didactice la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.

Rânduiala va continua joi, de la ora 7:00, cu oficierea Ceasurilor, iar de la ora 9:00 va fi săvârșită Liturghia Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia. Seara, de la ora 17:00, va fi săvârșită Denia celor 12 Evanghelii.

Vineri, începând cu ora 7:00, vor fi oficiate Ceasurile Împărătești, iar de la ora 9:00 va avea loc Vecernia scoaterii Sfântului Epitaf. De la ora 17:00 va fi săvârșită Denia Prohodului Domnului, la finalul căreia se va desfășura procesiunea cu Sfântul Epitaf în jurul Catedralei Patriarhale.

Sâmbătă, de la ora 8:00, vor fi oficiate Ceasurile, fiind urmate de la ora 10:00 de Liturghia Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia. De la ora 13:30 până la ora 19:30, Catedrala Patriarhală va fi închisă.

 

