Proiect catehetic la Parohia Fierbinți‑Târg din Ialomița

Data: 28 Noiembrie 2025

Parohia Fierbinți‑Târg, județul Ialomița, a demarat proiectul „Familia - spațiul în care cultivăm și învățăm iubirea”, în cadrul Concursului național catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”, organizat de Patriarhia Română.

Sâmbătă, 15 noiembrie, Parohia Fierbinți‑Târg a organizat atelierul de artă „Lână, hârtie, culoare” în sala Centrului multifuncțional parohial „Sfântul Apostol Andrei”. Evenimentul s‑a bucurat de participarea a 40 de copii, care au petrecut o după‑amiază relaxantă, plină de veselie și culoare.

„Activitatea a avut ca scop dezvoltarea creativității și a îndemânării celor mici. Fiecare copil și‑a realizat propriul suport decorativ, utilizând farfurii de carton și fire de lână multicolore. Din mâinile lor au prins viață adevărate creații artistice: spiraluri colorate, modele împletite, forme geometrice și compoziții care, deși simple în materiale, au impresionat prin originalitate, armonie și atenție la detalii. Micile lor lucrări au transformat sala într‑un spațiu viu, animat de explozia de culori și de entuziasmul copiilor”, ne‑a transmis preotul paroh Andrei‑Gabriel Ghiaur.

Pe lângă materialele necesare activității, copiii s‑au bucurat și de sucuri și prăjituri oferite de parohie, contribuind astfel la atmosfera de sărbătoare și bună dispoziție.

Sâmbătă, 22 noiembrie, în sala multifuncțională a centrului Parohiei Fierbinți‑Târg, s‑a desfășurat cateheza săptămânală cu tema ,,Familia - prima noastră biserică. Intrarea în biserică a Maicii Domnui”.

Ideea centrală a întâlnirii a fost aceea că Intrarea Maicii Domnului în biserică nu este doar un moment deosebit din istoria mântuirii, ci și o lecție despre rolul fundamental al familiei în apropierea copiilor de Dumnezeu.

La activitate au participat 35 de copii, care, pe lângă materialul prezentat în format PowerPoint, s‑au implicat în ateliere practice și au răspuns la întrebarea: „Cum mă ajută familia mea să fiu mai aproape de Dumnezeu?”. În continuare, cei mici au realizat un desen intitulat „Biserica de acasă”, reprezentând darurile spirituale și valorile pe care le primesc în propriile lor case.

Pe parcursul catehezei, copiii s‑au bucurat de prăjituri și suc, iar la final atmosfera a fost completată de jocuri specifice copilăriei, care au încheiat întâlnirea într‑o notă veselă și frățească.

Această cateheză săptămânală este parte a proiectului „Familia - spațiul în care cultivăm și învățăm iubirea”, cu care Parohia Fierbinți‑Târg va participa la Concursul național catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”, organizat de Patriarhia Română.