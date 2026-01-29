Proiectul centrului de tineret al Patriarhiei Române lansat la Sibiu

Proiectul Patriarhiei Române „Centrul de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul” a fost lansat joi, 29 ianuarie, la Sibiu. În cadrul proiectului, 250 de copii din cinci centre catehetice parohiale din Arhiepiscopia Sibiului vor beneficia de serviciile centrului de tineret pe care Patriarhia Română îl va construi în oraşul Pantelimon din judeţul Ilfov.

La evenimentul de lansare a proiectului au participat pr. Florin Marica, consilier patriarhal la Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române și managerul proiectului, pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida, vicar mitropolitan, pr. Mihai Ciucur, expert educaţie parentală, pr. Vasile Dariciuc, inspector eparhial în cadrul Departamentului de Tineret al Arhiepiscopiei Sibiului, domnul Mircea Dorin Crețu, prefectul județului Sibiu, doamna Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, domnul Helmut Lerner, viceprimarul Municipiului Sibiu, prof. Claudia Mery Simtion, inspector minoritatea romă în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu, consilieri eparhiali, protopopi, oficialități locale, preoți și alţi invitaţi, informează Mitropolia Ardealului.

Pr. Florin Marica a citit la începutul evenimentului cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul lansării proiectului, intitulat „Centrul Național de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul - o mărturie concretă despre grija Bisericii pentru educație”.

Mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a fost transmis de pr. părintele lect. univ. dr. Cristian Vaida, vicar mitropolitan.

„În calitate de reprezentant al Părintelui Mitropolit Laurențiu aș dori să împărtășesc cuvântul său de binecuvântare și recunoștință tuturor celor de față și în mod special reprezentanților autorităților locale care sunt alături de noi. Proiectul acesta, intitulat «Centrul de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul», s-a născut din grija continuă și profundă a Patriarhiei Române față de copii și față de tineri, adică grija Bisericii față de prezentul și față de viitorul societății noastre. Este o inițiativă majoră a Părintelui Patriarh Daniel, este dorința sa statornică ca și prin acest proiect Biserica să vină în întâmpinarea nevoilor reale ale copiilor și ale tinerilor care sunt în contexte vulnerabile. Și prin acest proiect, Biserica noastră străbună, pe lângă slujirea ei liturgică și pastoral-duhovnicească, își reafirmă vocația social-filantropică și cultural-educațională în același timp, căutând să fie aproape de fiecare suflet, mai cu seamă de cele mai fragile, așa cum sunt sufletele copiilor și ale tinerilor nevoiași. Prin proiectele sale, precum cel de față, Biserica arată în mod concret cum credința este lucrătoare prin iubire, și iubirea trebuie să se întrupeze prin fapte concrete. Doresc să exprim, în numele Părintelui nostru Mitropolit Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, adânca și călduroasa mulțumire și recunoștință și față de staff-ul acestui proiect, dar în mod special față de Părintele Patriarh Daniel, pentru că din cei 5.850 de copii care vor forma grupul țintă al prezentului proiect, 250 sunt din Arhiepiscopia Sibiului, proveniți din cele cinci centre comunitare: trei din județul Sibiu și două din județul Brașov”, a spus pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida.

După vizionarea filmului realizat de TRINITAS TV despre proiectul cu fonduri europene inițiat de Patriarhia Română oficialitățile au avut ocazia de a adresa mesajele de susținere şi de felicitare.

Cele cinci parohii din Arhiepiscopia Sibiului înscrise în proiect sunt: Parohia Sibiu Turnișor 1, Parohia Gura Râului 2 și Parohia Coveș din județul Sibiu, și Parohiile Bod 1 și Hălchiu din județul Brașov.