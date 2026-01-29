Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Proiectul centrului de tineret al Patriarhiei Române lansat la Sibiu

Proiectul centrului de tineret al Patriarhiei Române lansat la Sibiu

Galerie foto (10) Galerie foto (10) Știri
Un articol de: Ștefan Mărculeţ - 29 Ianuarie 2026

Proiectul Patriarhiei Române „Centrul de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul”  a fost lansat joi, 29 ianuarie, la Sibiu. În cadrul proiectului, 250 de copii din cinci centre catehetice parohiale din Arhiepiscopia Sibiului vor beneficia de serviciile centrului de tineret pe care Patriarhia Română îl va construi în oraşul Pantelimon din judeţul Ilfov.

La evenimentul de lansare a proiectului au participat pr. Florin Marica, consilier patriarhal la Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române și managerul proiectului, pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida, vicar mitropolitan,  pr. Mihai Ciucur, expert educaţie parentală, pr. Vasile Dariciuc, inspector eparhial în cadrul Departamentului de Tineret al Arhiepiscopiei Sibiului, domnul Mircea Dorin Crețu, prefectul județului Sibiu, doamna Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, domnul Helmut Lerner, viceprimarul Municipiului Sibiu, prof. Claudia Mery Simtion, inspector minoritatea romă în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu, consilieri eparhiali, protopopi, oficialități locale, preoți și alţi invitaţi, informează Mitropolia Ardealului.

Pr. Florin Marica a citit la începutul evenimentului cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul lansării proiectului, intitulat „Centrul Național de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul - o mărturie concretă despre grija Bisericii pentru educație”.

Mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a fost transmis de pr. părintele lect. univ. dr. Cristian Vaida, vicar mitropolitan.

„În calitate de reprezentant al Părintelui Mitropolit Laurențiu aș dori să împărtășesc cuvântul său de binecuvântare și recunoștință tuturor celor de față și în mod special reprezentanților autorităților locale care sunt alături de noi. Proiectul acesta, intitulat «Centrul de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul», s-a născut din grija continuă și profundă a Patriarhiei Române față de copii și față de tineri, adică grija Bisericii față de prezentul și față de viitorul societății noastre. Este o inițiativă majoră a Părintelui Patriarh Daniel, este dorința sa statornică ca și prin acest proiect Biserica să vină în întâmpinarea nevoilor reale ale copiilor și ale tinerilor care sunt în contexte vulnerabile. Și prin acest proiect, Biserica noastră străbună, pe lângă slujirea ei liturgică și pastoral-duhovnicească, își reafirmă vocația social-filantropică și cultural-educațională în același timp, căutând să fie aproape de fiecare suflet, mai cu seamă de cele mai fragile, așa cum sunt sufletele copiilor și ale tinerilor nevoiași. Prin proiectele sale, precum cel de față, Biserica arată în mod concret cum credința este lucrătoare prin iubire, și iubirea trebuie să se întrupeze prin fapte concrete. Doresc să exprim, în numele Părintelui nostru Mitropolit Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, adânca și călduroasa mulțumire și recunoștință și față de staff-ul acestui proiect, dar în mod special față de Părintele Patriarh Daniel, pentru că din cei 5.850 de copii care vor forma grupul țintă al prezentului proiect, 250 sunt din Arhiepiscopia Sibiului, proveniți din cele cinci centre comunitare: trei din județul Sibiu și două din județul Brașov”, a spus pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida.

După vizionarea filmului realizat de TRINITAS TV despre proiectul cu fonduri europene inițiat de Patriarhia Română oficialitățile au avut ocazia de a adresa mesajele de susținere şi de felicitare.

Cele cinci parohii din Arhiepiscopia Sibiului înscrise în proiect sunt: Parohia Sibiu Turnișor 1, Parohia Gura Râului 2 și Parohia Coveș din județul Sibiu, și Parohiile Bod 1 și Hălchiu din județul Brașov.

 

Citeşte mai multe despre:   Centrul de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul  -   proiect catehetic  -   Arhiepiscopia Sibiului
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Cursuri de formare a consilierilor în domeniul adicțiilor Știri
    Cursuri de formare a consilierilor în domeniul adicțiilor

    Federația Filantropia a Patriarhiei Române organizează în perioada 30 ianuarie - 6 martie 2026 noi cursuri pentru formarea de consilieri în domeniul adic­țiilor. Asociația are un portofoliu care cuprinde 12 cursuri acreditate, iar cel mai solicitat este cel de prevenire și combatere a dependențelor. Cursurile de instruire vor avea loc la Centrul pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae” din București. 

    29 Ian, 2026
  • Provocări și perspective privind familia, discutate la un cerc pastoral Știri
    Provocări și perspective privind familia, discutate la un cerc pastoral

    Biserica Domnița Bălașa din București, Paraclis Patriarhal, a găzduit astăzi, 29 ianuarie, întrunirea Cercului pastoral al clericilor din Protoieria Sector 4 Capitală. În cadrul evenimentului, părintele prof. dr. George Grigoriță, consilier patriarhal și slujitor al sfântului lăcaș, a prezentat referatul cu tema „Prevederi legale și reglementări eclesiale privind familia; provocări actuale și perspective de viitor”. La final, au fost dezbătute subiecte de ordin administrativ.

    29 Ian, 2026
  • Binecuvântare arhierească în Parohia Băile Felix Știri
    Binecuvântare arhierească în Parohia Băile Felix

    Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la biserica Parohiei Băile Felix, Protopopiatul Oradea, duminică, 25 ianuarie. Ierarhul a tâlcuit pentru cei prezenți cum a fost posibilă mântuirea vameșului Zaheu și a întregii sale case: „Mântuirea este darul lui Dumnezeu, însă ea vine acolo unde este sufletul deschis. Iar Zaheu asta avea, avea sufletul deschis pentru ca să primească vizita lui Dumnezeu. (...) Mântuirea nu vine ca rezultat al promisiunilor sale, ci vine ca un dar, care îi schimbă viața, iar promisiunile și tot ceea ce urmează să facă sunt efectul întâlnirii mântuitoare cu Dumnezeu - Lumina lumii”.

    29 Ian, 2026
TOP 6 Știri