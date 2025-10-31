Proiectul „Departe de România. Aproape de români”, la final

Data: 31 Octombrie 2025

Radio TRINITAS a încheiat proiectul „Departe de România. Aproape de români”, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni cu suma de 58.570 de lei. În perioada iulie‑octombrie 2025, echipa radioului Patriarhiei Române a realizat și difuzat interviuri cu români din diaspora.

Proiectul a avut ca obiectiv promovarea culturii și spiritualității românești din comunități aflate în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Irlanda și Islanda, precum și întărirea legăturii dintre românii din afara granițelor, reuniți în comunitățile formate în jurul bisericilor.

Reporterii Radio TRINITAS au realizat peste 50 de interviuri și 5 reportaje despre viața și activitatea românilor de acolo. O parte dintre acestea au fost difuzate, în lunile septembrie și octombrie 2025, în emisiunea „Suflet românesc”, parte din proiect. De asemenea, s‑a desfășurat o campanie media pentru susținerea și păstrarea identității românești în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în Irlanda și Islanda și pentru promovarea românilor care trăiesc în aceste țări.

Proiectul „Departe de România. Aproape de români” s‑a derulat în parteneriat cu cele mai noi eparhii ale Patriarhiei Române: Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Marii Britanii și Irlandei de Nord și Episcopia Ortodoxă Română a Irlandei și Islandei.

Emisiunile „Suflet românesc” sunt disponibile online pe pagina Radio TRINITAS.

Prin emisiunea „Suflet românesc" și prin misiunea sa, Radio TRINITAS va rămâne aproape de românii aflați departe de țară.

