Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Proiectul educațional „Din pridvorul mănăstirii în farfuria elevului” la Alba Iulia

Galerie foto (6) Galerie foto (6) Știri
Un articol de: Simona Himcinschi - 03 Aprilie 2026

La Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia, s‑a desfășurat proiectul educațional intitulat „Din pridvorul mănăstirii în farfuria elevului”, inițiativă integrată în cadrul programului „Educație, sănătate, viață”, având ca obiectiv principal dezvoltarea competențelor practice ale conduitei alimentare responsabile și, totodată, a unei atitudini formative fundamentate pe valorificarea tradiției și pe promovarea unui stil de viață sănătos.

Proiectul a cuprins două activități principale, care au avut loc la 2 aprilie, respectiv un workshop tematic și un concurs aplicativ, ambele concepute în vederea consolidării competențelor elevilor în domeniul alimentației sănătoase, al organizării muncii, al respectării normelor de igienă și siguranță alimentară, precum și al cultivării unei atitudini responsabile față de hrană, resurse și tradiție.

În cadrul workshop‑ului, elevii au beneficiat de formare practică și orientare de specialitate din partea a două maici din cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei, a căror contribuție a avut o relevanță deosebită în transmiterea unor repere privind specificul alimentației de inspirație monahală, semnificația spirituală a hranei, importanța cumpătării și valorificarea tradiției culinare în context educațional. Această componentă formativă a oferit participanților oportunitatea de a înțelege, într‑o manieră directă și aplicată, relația dintre alimentație, disciplină, echilibru și respect față de valorile autentice ale mediului monahal.

Cea de‑a doua componentă a proiectului, concursul, a reprezentat o etapă de evaluare și valorificare a cunoștințelor și a competențelor dobândite, oferind elevilor posibilitatea de a transpune în practică achizițiile realizate în cadrul atelierului realizat de maici. Prin această activitate, participanții și‑au demonstrat nivelul de pregătire, capacitatea de organizare, spiritul de echipă, creativitatea și responsabilitatea în utilizarea resurselor, în acord cu exigențele specifice unui demers educațional și formativ de calitate.

În derularea acestor activități, Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” a colaborat cu instituțiile partenere, respectiv Colegiul Tehnic „Apulum” din Alba Iulia și Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” din Blaj. Evaluarea activităților și festivitatea de premiere au fost realizate de un juriu alcătuit din pr. conf. univ. dr. Oliviu Botoi și profesori din cadrul Colegiului Economic.

 

Citeşte mai multe despre:   proiect educațional
TOP 6 Știri