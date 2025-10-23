Raclă pentru moaștele Sfântului Andrei sfințită de Patriarhul României

Înainte de evenimentul istoric al sfințirii picturii Catedralei Naționale, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfințit racla care va adăposti două fragmente din cinstitele moaște ale Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale. Slujba a fost săvârșită astăzi, 23 octombrie, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Racla în care au fost așezate fragmente din sfintele moaște ale Ocrotitorului României a fost măiestrit lucrată la Atelierele Patriarhiei Române, fiind împodobită cu icoane ale sfântului și cu alte ornamente.

La finalul slujbei de sfințire, Patriarhul României a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat, pentru început, motivul pentru care Catedrala Mântuirii Neamului a fost așezată sub ocrotirea acestui Apostol: „Cu ajutorul lui Dumnezeu, am sfințit această raclă a Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale. Acest sfânt este cel întâi chemat la apostolat de către Mântuitorul Iisus Hristos, după cum ne arată Sfânta Evanghelie, și este Apostolul strămoșilor daco-romani pentru că, împreună cu Apostolul Filip din Betsaida, în primul secol al erei creștine a propovăduit Evanghelia lui Hristos în Sciția Mică sau în Dobrogea de astăzi. Așadar, Sfântul Andrei este Apostolul românilor și Ocrotitorul României și, de aceea, am considerat că este potrivit ca noua catedrală, Catedrala Națională, să fie ocrotită atât de Mântuitorul Iisus Hristos Cel înălțat la cer – sărbătoarea Înălțării Domnului fiind și Ziua Eroilor, iar Catedrala este dedicată și comemorării tuturor eroilor români – cât și de către Sfântul Apostol Andrei”.

Preafericirea Sa a explicat că racla ce adăpostește cinstitele odoare va fi așezată permanent spre închinare în noul lăcaș de rugăciune: „Această raclă are chiar forma Catedralei și ea va fi permanent prezentă în sfântul lăcaș. Racla imită Catedrala Națională până la cornișe, iar mai sus de acestea, în loc de turle se află capacul ei. Pe capac este chipul Sfântului Apostol Andrei, iar în interiorul capacului se află icoana Sfântului Andrei care poartă pe brațele sale Catedrala Națională, fiind și ocrotitor al acesteia. Moaștele pe care le avem în această raclă sunt donate. Primul fragment a fost oferit de Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. În data de 27 noiembrie a anului trecut, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a adus un fragment din moaștele Sfântului Apostol Andrei, anume peroneul de la piciorul său drept, în lungime de 33 de cm, fiind cea mai mare parte pe care o avem din aceste cinstite moaște. În data de 28 ianuarie a acestui an, o delegație a Patriarhiei Române formată din Preasfințitul Părinte Siluan, părintele arhimandrit Andrei Anghel, vicar patriarhal, și părintele prof. dr. George Grigoriță, a primit din partea Arhiepiscopului Orazio Soricelli de Amalfi-Cava de’ Tirreni, din Italia, rotula de la piciorul drept a Sfântului Apostol Andrei. Cele două fragmente din moaștele Sfântului Andrei se află, deci, în această raclă”.

În încheiere, Părintele Patriarh Daniel a remarcat modul în care, în mod tainic, Sfântul Andrei a ajutat la edificarea impunătorului lăcaș, și i-a felicitat pe cei implicați în confecționarea raclei.

„Este semnificativ felul în care Sfântul Apostol Andrei ne-a ajutat să construim Catedrala Națională. Când au început lucrările acestei noi construcții, după ce s-a săpat groapa și s-au pregătit pereții mulați, capul Sfântului Andrei a fost adus din Grecia de către Înaltpreasfințitul Părinte Hrisostom, Mitropolit de Patra, și purtat în procesiune în jurul spațiului unde avea să fie construită Catedrala Mântuirii Neamului. Apoi, în 2018, la sfințirea Altarului acesteia, același mitropolit a adus mâna dreaptă a Sfântului Apostol Andrei, iar acum avem fragmente din piciorul drept al sfântului. Acest lucru înseamnă că această catedrală a fost construită cu inspirația care vine de la Sfântul Apostol Andrei, simbolizată de cinstitul său cap, cu lucrarea mâinii sale care ne-a ajutat să zidim Catedrala, iar acum, peroneul și rotula piciorului său arată că el vrea să rămână aici ca să ne întărească în credința apostolică pe care ne-a transmis-o prin predicarea Evangheliei pe pământul strămoșilor noștri geto-daco-romani în primul secol după Hristos. Sfântul Andrei, Apostolul românilor și Ocrotitorul României, va fi statornic prezent în această Catedrală pe care el o ocrotește, fiind astfel zugrăvit în icoana din email aflată pe partea interioară a capacului raclei. El ne cheamă să păstrăm credința apostolică, să o transmitem mai departe și să ne bucurăm de comuniunea sfinților. Îi felicităm pe cei care au lucrat la această raclă, mai ales pe părintele arhimandrit Dionisie Constantin împreună cu echipa de la Atelierele Patriarhiei Române, și pe toți cei care au oferit aceste sfinte moaște cu multă speranță că ele vor fi un mijloc de întărire a credinței și de sporire a comuniunii frățești”.

