Redeschiderea magazinului bisericesc „Renașterea” nr. 1

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat joi, 5 martie, lucrările de renovare, modernizare și înfrumusețare realizate recent la magazinul bisericesc „Renașterea” nr. 1, situat în Piața Avram Iancu nr. 18, în clădirea Centrului eparhial din Cluj‑Napoca.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârșit slujba Sfeștaniei și a binecuvântat lucrările de modernizare și înfrumusețare, apoi le‑a adresat celor prezenți un cuvânt duhovnicesc, felicitându‑i pe toți cei implicați în renovarea magazinului, în frunte cu Sorin Câlea, consilierul economic al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.

La inaugurare au participat membrii Permanenței Consiliului eparhial și alți angajați și ostenitori de la Centrul eparhial. Magazinul bisericesc „Renașterea” nr. 1 este situat în clădirea Centrului eparhial din Piața Avram Iancu, nr. 18. Aici se pot găsi produse de pangar, obiecte bisericești și obiecte de cult (liturgice), icoane, veșminte preoțești, precum și diverse cărți cu conținut teologic și duhovnicesc. Pe teritoriul celor două județe (Cluj și Bistrița‑Năsăud) din cuprinsul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului funcționează 13 magazine bisericești.