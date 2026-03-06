Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Redeschiderea magazinului bisericesc „Renașterea" nr. 1

Redeschiderea magazinului bisericesc „Renașterea” nr. 1

Un articol de: Darius Echim - 06 Martie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat joi, 5 martie, lucrările de renovare, modernizare și înfrumusețare realizate recent la magazinul bisericesc „Renașterea” nr. 1, situat în Piața Avram Iancu nr. 18, în clădirea Centrului eparhial din Cluj‑Napoca.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârșit slujba Sfeștaniei și a binecuvântat lucrările de modernizare și înfrumusețare, apoi le‑a adresat celor prezenți un cuvânt duhovnicesc, felicitându‑i pe toți cei implicați în renovarea magazinului, în frunte cu Sorin Câlea, consilierul economic al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.

La inaugurare au participat membrii Permanenței Consiliului eparhial și alți angajați și ostenitori de la Centrul eparhial. Magazinul bisericesc „Renașterea” nr. 1 este situat în clădirea Centrului eparhial din Piața Avram Iancu, nr. 18. Aici se pot găsi produse de pangar, obiecte bisericești și obiecte de cult (liturgice), icoane, veșminte preoțești, precum și diverse cărți cu conținut teologic și duhovnicesc. Pe teritoriul celor două județe (Cluj și Bistrița‑Năsăud) din cuprinsul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului funcționează 13 magazine bisericești. 

 

