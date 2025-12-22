Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Regal muzical al Corului „Aletheia”

Știri
Un articol de: Mioara Ignat - 22 Decembrie 2025

Duminică, 21 decembrie, la Parohia „Învierea Domnului” din municipiul Bacău a avut loc cea de‑a treia ediție a concertului de colinde „Iisus, bine‑ai venit!”, eveniment organizat în contextul pregătirii pentru sărbătoarea Nașterii Domnului.

Manifestarea s‑a desfășurat în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, alături de care s‑au aflat clerici, reprezentanți ai autorităților locale și județene, precum și numeroși credincioși.

La sosire, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a fost întâmpinat cu pâine și sare de tineri ai Corului „Muguri Băcăuani”. Concertul a debutat cu intonarea colindului „Apa trece, pietrele rămân”, pe versuri semnate de Înaltpreasfinția Sa, interpretat de protopsaltul Cătălin Crețu, moment ce a însoțit intrarea ierarhului în biserică și închinarea în Altar.

Un moment aparte l‑a constituit procesiunea copiilor din Grupul „Muguri băcăuani”, care, cu candele aprinse, purtând pe brațe icoana Nașterii Domnului și, în sunet de clopoței, au înaintat spre solee, precedați de sunetul toacei, în timp ce era interpretată cântarea „Nașterea Ta, Hristoase”. Aceștia au susținut apoi un program de colinde tradiționale, sub îndrumarea doamnei Paula Florescu, solistă a Ansamblului folcloric profesionist „Busuiocul” din Bacău. La finalul momentului artistic, copiii au primit colăcei și daruri din partea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim.

Programul a continuat cu un moment de colinde și creații pe versuri și muzică compuse de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, susținut de părintele Ioan Ciobanu, împreună cu fiii săi, Ioan și Iacob Ciobanu.

Partea a doua a concertului a fost dedicată Corului „Aletheia” din Iași, dirijat de conf. univ. dr. Dorina Comănescu. Ansamblul coral a prezentat un repertoriu variat de colinde românești și internaționale, într‑o interpretare care a pus în valoare mesajul teologic al Nașterii Domnului și tradiția colindului creștin, antrenând auditoriul care s‑a văzut implicat în poveste într‑un mod neașteptat.

La final, pr. paroh Ionuț Avram a adresat mulțumiri tuturor celor implicați în organizarea evenimentului, iar Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a rostit concluziile serii.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului  -   colind  -   concert
