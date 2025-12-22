Regal muzical al Corului „Aletheia”

Duminică, 21 decembrie, la Parohia „Învierea Domnului” din municipiul Bacău a avut loc cea de‑a treia ediție a concertului de colinde „Iisus, bine‑ai venit!”, eveniment organizat în contextul pregătirii pentru sărbătoarea Nașterii Domnului.

Manifestarea s‑a desfășurat în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, alături de care s‑au aflat clerici, reprezentanți ai autorităților locale și județene, precum și numeroși credincioși.

La sosire, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a fost întâmpinat cu pâine și sare de tineri ai Corului „Muguri Băcăuani”. Concertul a debutat cu intonarea colindului „Apa trece, pietrele rămân”, pe versuri semnate de Înaltpreasfinția Sa, interpretat de protopsaltul Cătălin Crețu, moment ce a însoțit intrarea ierarhului în biserică și închinarea în Altar.

Un moment aparte l‑a constituit procesiunea copiilor din Grupul „Muguri băcăuani”, care, cu candele aprinse, purtând pe brațe icoana Nașterii Domnului și, în sunet de clopoței, au înaintat spre solee, precedați de sunetul toacei, în timp ce era interpretată cântarea „Nașterea Ta, Hristoase”. Aceștia au susținut apoi un program de colinde tradiționale, sub îndrumarea doamnei Paula Florescu, solistă a Ansamblului folcloric profesionist „Busuiocul” din Bacău. La finalul momentului artistic, copiii au primit colăcei și daruri din partea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim.

Programul a continuat cu un moment de colinde și creații pe versuri și muzică compuse de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, susținut de părintele Ioan Ciobanu, împreună cu fiii săi, Ioan și Iacob Ciobanu.

Partea a doua a concertului a fost dedicată Corului „Aletheia” din Iași, dirijat de conf. univ. dr. Dorina Comănescu. Ansamblul coral a prezentat un repertoriu variat de colinde românești și internaționale, într‑o interpretare care a pus în valoare mesajul teologic al Nașterii Domnului și tradiția colindului creștin, antrenând auditoriul care s‑a văzut implicat în poveste într‑un mod neașteptat.

La final, pr. paroh Ionuț Avram a adresat mulțumiri tuturor celor implicați în organizarea evenimentului, iar Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a rostit concluziile serii.