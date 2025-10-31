Regina Maria, omagiată la 150 de ani de la naștere la Curtea de Argeș

Data: 31 Octombrie 2025

În după‑amiaza zilei de 29 octombrie, la Curtea de Argeș s‑au desfășurat manifestări deosebite dedicate împlinirii a 150 de ani de la nașterea reginei Maria a României, supranumită „Regina inimii neamului românesc și a României Mari”, se arată pe site‑ul arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

Evenimentul a avut loc în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, fiind organizat de Asociația Dacia Concept și Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, și a reunit momente de rugăciune, cultură și artă, în cinstea celei care a marcat istoria și spiritualitatea poporului român.

Manifestările au început la Catedrala Arhiepiscopală ctitorită de Sfântul Neagoe Basarab, unde a fost oficiată slujba Parastasului pentru regina Maria, de către un sobor de preoți și diaconi, iar, la final, membrii Asociației de Reconstituiri Istorice Ferdinand I au depus coroane de flori.

Popasul cultural a continuat cu o conferință despre regina Maria, susținută de dr. Mihail Ion Gorgoi, directorul Muzeului Național Bran, de Cornel Popescu - manager general la Muzeul Județean Argeș; de Anemona Tudor, referent de specialitate, iar, la final, chiriarhul a subliniat calitățile reginei Maria și dragostea pe care a avut‑o față de neamul românesc.

În continuare, în Palatul Arhiepiscopal, publicul a urmărit spectacolul „1919 Misiune Regală”, realizat și interpretat de Liana Ceterchi, evocând personalitatea puternică și devotamentul reginei față de țară. Programul a inclus și momente muzicale și culturale deosebite: recitalul „Freamăt de coarde”, susținut de Cvartetul Mood al Operei Naționale din Cluj, coordonat de Vlad Baciu; precum și momentul poetic și muzical „Coloană din cuvinte și cântec”, interpretat de basul Florin Sâmpelean și pianistul Lucian Dușa, artiști ai Operei Naționale din Cluj. De asemenea, participanții au putut admira o expoziție de tablouri și fotografii din colecția Muzeului Național Bran, dedicată vieții și moștenirii culturale a reginei Maria.

Prin rugăciune, artă și evocare istorică, evenimentul de la Curtea de Argeș a readus în atenția publicului figura luminoasă a reginei Maria - simbol al credinței, al demnității și al dragostei de neam.