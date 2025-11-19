Resfințirea bisericii din Cornești, Protopopiatul Gherla

În Duminica a 25‑a după Rusalii (a Samarineanului milostiv), 16 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a resfinţit biserica parohială din comuna Cornești, Protopopiatul Gherla, județul Cluj.

Restaurat și înfrumusețat în ultimii ani, lăcașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate părticele din moaștele Sfântului Mucenic Gurie.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură în care, pornind de la pilda samarineanului milostiv, a explicat că Domnul Iisus Hristos este adevăratul Samarinean milostiv, Cel care S‑a întrupat pentru mântuirea noastră. Ierarhul a arătat că milostenia și credința sunt mijloacele prin care omul se poate mântui, iar Hristos, prin Sfintele Taine ale Bisericii, ne tămăduiește de suferințele și rănile provocate de cel rău și de păcat.

„Cu multă înțelepciune, părinții Bisericii au rânduit ca această Evanghelie să se citească acum, când începe Postul Crăciunului, pentru că postul acesta ne aduce aminte că Samarineanul milostiv, care este Domnul Iisus Hristos, S‑a coborât din cer și S‑a născut în ieslea din Betleem pentru a noastră mântuire. Noi, fiind răniți de diavolul, Hristos ne tămăduiește și ne duce la casa de oaspeți, aici, la Biserică, și ne lasă Sfintele Taine, care ne tămăduiesc de suferința noastră și ne mântuiesc. (...) Samarineanul milostiv, care l‑a luat din șanț, de lângă drum, pe cel rănit de tâlhari și l‑a dus la o casă de oaspeți, așa cum a venit prima dată, va reveni a doua oară pentru noi, pentru toți păcătoșii”, a spus ierarhul.

Părintele Mitropolit Andrei l‑a hirotesit iconom stavrofor pe pr. paroh Ioan Zosin Jula. Au mai primit distincţii Adrian Tarța, Andrei Pop, Ioan Vădean, Gherasim Pop, alături de mai mulţi binefăcători, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

Binecuvântare arhierească la Vultureni

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură la Vultureni, judeţul Cluj, sâmbătă, 15 noiembrie. Ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Bogdan Șopterean, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca, pe seama Parohiei Jucu de Sus, Protopopiatul Cluj I. Părintele Mitropolit Andrei l‑a hirotesit iconom stavrofor pe pr. paroh Vlad Ciceo şi a acordat distincţii lui Paul‑Bogdan Cecan, primarul comunei Vultureni, lui Marius Ciceo, ing. Vasile Onaca, membrilor Consiliului și Comitetului Parohial şi altor binefăcători.