Resfințirea bisericii Parohiei Pleșești din județul Suceava

Potrivit hrisovului de sfințire a Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea suceveană Pleșești, cea de‑a doua filă a lunii Brumar a marcat un moment luminos în istoria Parohiei Pleșești. Duminică, 2 noiembrie, biserica parohială a primit veșmântul resfințirii, dar și doi noi ocrotitori, pe Sfinții Împărați Constantin și Elena. Slujba de binecuvântare a bisericii și a întregului ansamblu parohial a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Ierarhul a oficiat slujba de sfințire a lăcașului de cult ca o încununare a lucrărilor de amenajare și înfrumusețare săvârșite aici în ultimii 15 ani. La evenimentul de o importanță istorică pentru aceste meleaguri au luat parte, pe lângă credincioși, și reprezentanți ai autorităților locale.

După târnosirea bisericii, ierarhul a binecuvântat Altarul de vară al acesteia, săvârșind apoi aici Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La momentul rânduit, teologul Andrei Vlad Poenaru a fost hirotonit întru diacon. De asemenea, la final s‑a săvârșit o slujbă de pomenire a ctitorilor și slujitorilor sfântului lăcaș. Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup de tineri teologi dirijați de Gabriel Rădășanu, membru al Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale.

Fragmentul evanghelic referitor la Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr, lecturat în Duminica a 22‑a după Rusalii, a fost tâlcuit în cuvântul de învățătură rostit de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul care, subliniind faptul că „nici bogăția și nici fericirea nu sunt veșnice, și nici durerea, sărăcia sau tristețea nu sunt fără de sfârșit”, a amintit că trebuie să fim mereu pregătiți atât pentru momentele luminoase ale vieții, cât și pentru cele mai puțin luminoase.

În continuare, au fost oferite distincții de vrednicie, din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, binefăcătorilor și sprijinitorilor lucrării Bisericii. Ordinul „Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu” a fost înmânat clericilor care se numără între ctitorii ansamblului parohial Pleșești, părintele Petru Irimescu, fiu al satului, și părintele Constantin Daniel Loluță, parohul bisericii din Pleșești. În același timp, Ordinul „Eustatie Protopsaltul” a fost oferit unui alt fiu al satului, Gabriel Rădășanu.

Părintele paroh Constantin Daniel Loluță a mulțumit ierarhului prezent pentru slujire și, prin acesta, Părintelui Arhiepiscop Calinic pentru binecuvântare și purtarea de grijă, oferindu‑i Preasfinției Sale, din partea comunității parohiale, două icoane, cu Sfinții Împărați Constantin și Elena și cu Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei. Totodată, părintele Petru Irimescu le‑a vorbit celor prezenți despre ajutorul pe care Sfânta Parascheva l‑a revărsat în lucrarea de amenajare a întregului complex parohial, amintind faptul că ostenitorii și binefăcătorii sfântului lăcaș vor fi mereu pomeniți în rugăciunile slujitorilor de la Altarul acestei biserici.

A urmat, la final, binecuvântarea Casei sociale „Sfântul Iosif cel Milostiv", ale cărei lucrări au fost recent finalizate, aceasta fiind sfințită prin stropire cu agheasmă și prin ungere cu untdelemn sfințit