Resfințirea bisericii și Liturghie arhierească în Rădenii Vechi

Duminica a 25‑a după Rusalii a devenit pentru credincioșii din Rădenii Vechi un moment de renaștere spirituală și de înnoire a vieții liturgice, odată cu vizita pastorală a Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor.

Comunitatea Parohiei „Sfânta Treime”, păstorită de preotul Veaceslav Mereuță, a trăit o zi istorică, marcată de resfințirea bisericii după ample lucrări de renovare și înfrumusețare.

Înainte de Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit slujba de resfințire, binecuvântând Sfânta Masă și toate reprezentările iconografice ale bisericii, reînnoite cu grijă și dragoste de comunitate.

În cadrul Sfintei Liturghii, biserica s‑a umplut de rugăciune, iar glasurile credincioșilor s‑au unit într‑o mărturisire comună a credinței. Atmosfera a fost una de pace și solemnitate, așa cum numai momentele de binecuvântare arhierească o pot aduce.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Petru a rostit un cuvânt de învățătură pornind de la Pilda samarineanului milostiv. Ierarhul a arătat că milostenia adevărată nu este doar un gest punctual, ci o lucrare a inimii, prin care omul își asumă slăbiciunile aproapelui ca pe propriile sale poveri.

În continuare, Mitropolitul Basarabiei a adresat un cuvânt de apreciere părintelui paroh Veaceslav Mereuță și întregii comunități, evidențiind eforturile lor constante pentru înnoirea vieții parohiale: „Prin această lucrare frumoasă și bine rânduită, ați arătat că dragostea pentru Biserică nu este doar un cuvânt, ci o mărturie. Biserica nu se înnoiește doar prin ziduri, ci prin rugăciune, prin unitate, prin osteneala tainică a celor care se dăruiesc pentru binele comunității. Vă felicit pentru râvna cu care ați lucrat și pentru relația frumoasă pe care o păstrați între preot și credincioși; aceasta este adevărata temelie a unei parohii vii”.

În semn de aleasă recunoștință și binecuvântare, Înaltpreasfinția Sa i‑a oferit părintelui paroh distincția omagială Crucea Centenarului, darul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru întreaga activitate pastoral‑misionară și pentru grija cu care a condus lucrările de renovare.

La rândul său, părintele paroh Veaceslav Mereuță a adus cuvinte de mulțumire către ierarh și cei prezenți.