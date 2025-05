Revedere la Facultatea de Teologie din Sibiu

Absolvenţii promoţiei 2006‑2010 de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din Sibiu s‑au reîntâlnit luni, 26 mai, la 15 ani de la finalizarea cursurilor de licenţă. Alături li s‑au aflat colegii de la specializarea Teologie Asistenţă socială, promoţia 2006‑2009. Absolvenţii au primit binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Programul a început cu Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor de preoţi în capela Facultăţii de Teologie din Sibiu, urmată de un Te Deum și o slujbă de parastas săvârşită pentru profesorii și colegii trecuți la cele veșnice. La final, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu i‑a binecuvântat pe absolvenţi şi a subliniat misiunea preoţilor şi teologilor în societatea actuală.

„Cea mai importantă lucrare pe care o avem de îndeplinit noi, preoţii, este slujirea Sfintei Liturghii. (...) Credinţa noastră este că Dumnezeu ne‑a rânduit zile pentru a lăsa ceva în urma noastră. Preamărirea lui Dumnezeu şi mulţumirea adusă Lui să fie dublate de cinstirea pe care sunteţi datori să o aduceţi acestei instituţii. Când veţi merge în aula facultăţii, să priviţi tablourile ostenitorilor, celor care s‑au jertit pentru ca Biserica să dăinuie mai ales în cei 45 de ani de comunism”, a spus ierarhul.

Mulţumirile absolvenţilor au fost adresate prin pr. Flaviu‑Gabriel Fleșer, care şi‑a exprimat recunoştinţa faţă de ierarh pentru părintească grijă avută în perioada studenției, când le‑a fost profesor îndrumător de an.

„Vă mulţumim pentru tot gândul cel bun, pentru toată dragostea şi pentru toată jertfa pe care aţi împlinit‑o pentru generaţia noastră şi pentru toate generaţiile de studenţi care au ajuns să primească binecuvântarea lui Dumnezeu în această istorică Facultate de Teologie. Le mulţumim şi cadrelor didactice care sunt prezente astăzi aici şi celor care, din binecuvântate pricini, nu sunt împreună cu noi. (...) Suntem astăzi prezenţi absolvenţii promoţiei Teologie Pastorală 2010 şi absolvenţii promoţiei 2009 Teologie Asistenţă socială. Am avut un trunchi comun de învăţătură şi am sudat o prietenie frumoasă care s‑a legat şi a dăinuit şi nădăjduim să dăinuiască în veşnicie, pentru că în tot timpul petrecut în această instituţie de învăţământ am fost învăţaţi să muncim împreună, să ne dezvoltăm împreună, să ne rugăm împreună şi să trăim frumos împreună”, a spus pr. Flaviu‑Gabriel Fleșer

Întâlnirea a continuat în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu”, unde au fost prezentate realizările pe plan misionar, pastoral şi familial, apoi au fost depănate amintiri din cei patru ani de studenție împărtăşite cu profesorii prezenți la eveniment.