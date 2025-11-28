Români mici cu inimi mari la Grădinița „Buna Vestire” a Patriarhiei Române

Data: 28 Noiembrie 2025

Astăzi, 28 noiembrie, Grădinița „Buna Vestire” a Patriarhiei Române a organizat o serbare specială pentru a celebra Ziua Națională a României. Copiii au prezentat o serie de cântece, poezii și dansuri tradiționale românești care, prin glasurile lor, au adus bucurie în toată grădinița. Decorul grădiniței a fost realizat cu multă creativitate și dragoste, reflectând spiritul românesc și simbolurile naționale. Tricolorul românesc a fost prezent în toată grădinița, iar atmosfera a fost una de bucurie și mândrie națională.

Prof. Corina Olinici, directorul grădiniței, a rostit un mesaj de mulțumire către copii și cadrele didactice pentru participarea și implicarea lor în organizarea acestei serbări: „Copiii noștri sunt viitorul României și este important să le insuflăm dragostea și respectul pentru țară și tradițiile noastre. Serbarea de 1 decembrie a fost un succes mulțumită eforturilor comune ale copiilor, părinților și cadrelor didactice. Sperăm că această zi specială va rămâne în memoria tuturor celor prezenți și va fi un prilej de amintire și bucurie pentru toți.”