Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Români mici cu inimi mari la Grădinița „Buna Vestire” a Patriarhiei Române

Români mici cu inimi mari la Grădinița „Buna Vestire” a Patriarhiei Române

Galerie foto (12) Galerie foto (12) Știri
Data: 28 Noiembrie 2025

Astăzi, 28 noiembrie, Grădinița „Buna Vestire” a Patriarhiei Române a organizat o serbare specială pentru a celebra Ziua Națională a României. Copiii au prezentat o serie de cântece, poezii și dansuri tradiționale românești care, prin glasurile lor, au adus bucurie în toată grădinița. Decorul grădiniței a fost realizat cu multă creativitate și dragoste, reflectând spiritul românesc și simbolurile naționale. Tricolorul românesc a fost prezent în toată grădinița, iar atmosfera a fost una de bucurie și mândrie națională.

Prof. Corina Olinici, directorul grădiniței, a rostit un mesaj de mulțumire către copii și cadrele didactice pentru participarea și implicarea lor în organizarea acestei serbări: „Copiii noștri sunt viitorul României și este important să le insuflăm dragostea și respectul pentru țară și tradițiile noastre. Serbarea de 1 decembrie a fost un succes mulțumită eforturilor comune ale copiilor, părinților și cadrelor didactice. Sperăm că această zi specială va rămâne în memoria tuturor celor prezenți și va fi un prilej de amintire și bucurie pentru toți.”

 

Citeşte mai multe despre:   Grădiniţa Buna Vestire  -   Ziua Națională a României
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri