Rugăciune arhierească la Roman de Ziua Unirii Principatelor

În ziua de 24 ianuarie 2026, la împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române (1859), act istoric fundamental pentru constituirea statului român modern, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman au avut loc manifestări liturgice și culturale dedicate acestui moment aniversar.

După oficierea Sfintei Liturghii, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a săvârșit slujba de Te Deum, rânduită de Biserica Ortodoxă Română cu prilejul acestei sărbători naționale. Cu acest prilej, IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim a transmis un mesaj clerului și credincioșilor din întreaga eparhie, subliniind că națiunea este o familie extinsă. La finalul slujbei, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, clopotele au fost trase în semn de recunoștință și aducere‑aminte pentru făuritorii Unirii Principatelor Române.

Manifestările s‑au încheiat printr‑un concert de cântece patriotice susținut de Corul „Diaconia” al Catedralei Arhiepiscopale din Roman, oferind credincioșilor și participanților un moment de comuniune spirituală și afirmare a identității naționale.