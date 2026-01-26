Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Rugăciune arhierească la Roman de Ziua Unirii Principatelor

Știri
Un articol de: Mioara Ignat - 26 Ianuarie 2026

În ziua de 24 ianuarie 2026, la împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române (1859), act istoric fundamental pentru constituirea statului român modern, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman au avut loc manifestări liturgice și culturale dedicate acestui moment aniversar.

După oficierea Sfintei Liturghii, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a săvârșit slujba de Te Deum, rânduită de Biserica Ortodoxă Română cu prilejul acestei sărbători naționale. Cu acest prilej, IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim a transmis un mesaj clerului și credincioșilor din întreaga eparhie, subliniind că națiunea este o familie extinsă. La finalul slujbei, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, clopotele au fost trase în semn de recunoștință și aducere‑aminte pentru făuritorii Unirii Principatelor Române.

Manifestările s‑au încheiat printr‑un concert de cântece patriotice susținut de Corul „Diaconia” al Catedralei Arhiepiscopale din Roman, oferind credincioșilor și participanților un moment de comuniune spirituală și afirmare a identității naționale. 

 

