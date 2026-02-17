Rugăciune și comuniune la căpătâiul celor adormiți

Data: 17 Feb 2026

În sâmbăta dinaintea Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți, în care se face pomenirea de obște a celor adormiți, Părintele Episcop Ignatie a săvârșit o slujbă de pomenire cu prilejul împlinirii a 40 de zile de la trecerea la cele veșnice a domnului Simion Beregoi, tatăl părintelui consilier eparhial Vladimir Beregoi, președintele Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși.

Membri ai familiei și apropiați s‑au rugat împreună, în casa părintească din localitatea Răzeni, Basarabia, pentru odihna sufletelor celor pomeniți.

„Criteriul după care vom fi judecați la Judecata de apoi va fi iubirea, pentru că aceasta însumează tot ceea ce ține de viața noastră; și rugăciunea, și faptul că noi căutăm să ne unim cu Dumnezeu prin împărtășanie, toate sunt o expresie a iubirii pe care o avem față de Dumnezeu. Iubirea față de Dumnezeu este cea care hrănește iubirea dintre noi, oamenii. Acela care ajunge să urască, de fapt, nu‑L iubește pe Dumnezeu. Când avem în noi iubirea dumnezeiască, nu putem decât să o revărsăm asupra semenilor noștri. La judecată vom fi întrebați ce am făcut pentru semenii noștri, cum ne‑am comportat față de ei, cum ne‑am manifestat dragostea față de ei, dacă am avut iertare, răbdare și îngăduință sau am fost niște mojici, răi, care am făcut lucruri de necinste, mai ales în fața propriei noastre conștiințe, violentând iubirea cu care suntem datori unul față de altul. Acesta va fi criteriul după care vom fi judecați”, a spus Preasfințitul Părinte Ignatie.