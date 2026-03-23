Rugăciune și filantropie în Postul Mare la Dunărea de Jos

Urcușul duhovnicesc al Postului Mare a fost împlinit în Arhiepiscopia Dunării de Jos printr‑o exemplară împletire a rugăciunii cu filantropia. Dragostea față de semeni s‑a materializat vineri, 20 martie, într‑o nouă acțiune socială desfășurată în Protopopiatul Covurlui, la Centrul Medico‑Social din localitatea Pechea, județul Galați. Comunitatea gălățeană s‑a unit, pe urmă, în rugăciune la Sfânta Liturghie săvârșită duminică, 22 martie, la Catedrala Arhiepiscopală din Galați de către Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Grija statornică față de persoanele aflate în suferință se înscrie în tradiția filantropică a Postului Mare, o misiune asumată cu fidelitate, an de an, de Arhiepiscopia Dunării de Jos. Acest gest de solidaritate reprezintă transpunerea în faptă a programelor social‑filantropice eparhiale, transformând perioada Postului Mare într‑un timp al milostivirii lucrătoare.

Activitatea filantropică a fost precedată de săvârșirea Tainei Sfântului Maslu de către un sobor de clerici din cadrul protopopiatului, sub protia pr. Ionuț Glăvan, protopop de Covurlui, în cadrul căreia au fost citite și rugăciuni pentru sănătatea și ocrotirea bolnavilor și a celor care îi îngrijesc.

Pregătite cu grijă la sediul Protoieriei Covrului de către preoți și voluntari, darurile au fost transportate la centrul medico‑social, unde au fost preluate și distribuite conform necesităților prioritare. Grație ajutorului dat de parohiile din cuprinsul protopopiatului, instituția a fost dotată cu 35 de saltele noi, esențiale pentru îmbunătățirea condițiilor de cazare ale celor 90 de persoane asistate, valoarea totală a ajutorului fiind de 14.000 lei.

Prin efortul parohiilor din Arhiepiscopia Dunării de Jos, Centrul din Pechea a beneficiat de dotări esențiale, de la piese de mobilier (dulapuri, noptiere și saltele) până la materiale sanitare, îmbrăcăminte și alimente. Valoarea totală a acestui sprijin constant, menit să asigure demnitatea și confortul persoanelor asistate, depășește pragul de 100.000 de lei, după cum ne‑a transmis pr. Rareș Bucur.

În Duminica a 4‑a a Sfântului și Marelui Post, 22 martie, închinată pomenirii Sfântului Ioan Scărarul, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a slujit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Apostol Andrei” din municipiul Galați.

În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul a evidențiat legătura profundă dintre suferința umană și puterea tămăduitoare a credinței, făcând referire la modelul duhovnicesc al Sfântului Ioan Scărarul, pus în lumină în cea de‑a patra duminică a Postului Mare.

„Sfântul Ioan Scărarul ne oferă învățăturile și practica duhovnicească a monahilor pustiei, dar Biserica unește aceasta cu calvarul sau urcarea pe cruce a unui tată care nu poate găsi pentru copilul lui un om să‑l vindece. Dumnezeu‑Omul Iisus Hristos ne arată că și bolile sufletești, ca și cele trupești, se pot vindeca prin niște medicamente. Iar medicamentele vindecării unui copil demonizat sunt iubirea părintească, credința multă în Dumnezeu, rugăciunea de tot timpul și, mai ales, postul, care este o stare de sănătate sufletească și trupească. Să ne ajute Dumnezeu să unim credința cu rugăciunea mai intensă și cu postul, care înseamnă și iubirea vindecătoare pentru orice copil care suferă în lumea aceasta”, a spus ierarhul.

Pe tot parcursul sfintei slujbe, credincioșii prezenți s‑au bucurat de prilejul de a se închina la un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Ioan Scărarul.