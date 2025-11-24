Rugăciune și recunoștință pentru duhovnicii Mănăstirii Sihăstria

Obștea așezământului monahal s-a rugat sâmbătă dimineață pentru sufletele cuvioșilor care s-au nevoit de-a lungul anilor la Sihăstria. Părinții mănăstirii i-au pomenit la Sfânta Liturghie pe marii duhovnici care au marcat prin viața și lucrarea lor istoria recentă a monahismului românesc.

Dintre numeroșii părinți plecați la Domnul, sunt amintiți cu deosebit respect câțiva dintre cei care au luminat generații întregi de credincioși: ieroschimonahii Ioanichie Moroi și Onufrie Frunză, arhimandriții Victorin Oanele, Ioanichie Bălan și Vartolomeu Florea, protosinghelii Ambrozie Dogariu și Varsanufie Lipan, precum și schimonahul Irineu Protcenko. Fiecare dintre aceștia a lăsat o moștenire duhovnicească bogată, mărturisită prin scrieri, îndrumări, cuvânt ziditor și pildă de viețuire.

Anul acesta se împlinesc 18 ani de la adormirea părintelui Ioanichie Bălan, cronicarul sfinților, prilej cu care părintele stareț Arsenie Popa a rostit un cuvânt de învățătură: „Ne amintim de părintele Ioanichie Bălan, care prin cărțile sale, prin predicile sale, i-a popularizat pe acești sfinți ai noștri, Paisie și Cleopa, pe părintele stareț Victorin, care ne-a primit pe cei mai mulți în mănăstirea noastră și care, prin hărnicia sa, prin duhul gospodăresc și prin autoritatea pe care a avut-o, a reușit să fie stareț timp de 42 de ani, în vremuri destul de tulburi, înainte de `90, dar și după aceea, și toate, aproape toate clădirile pe care le vedem au fost construite de către el. Ne-a primit pe cei mai mulți în mănăstire și a rânduit o chilie pentru noi, ne-a rânduit un duhovnic și a purtat de grijă atât de cele duhovnicești, dar și de cele materiale, prin sfătuiri, prin mustrări, prin duhul ascultării pe care ne-a învățat. De asemenea, sunt și mulți alți părinți: părintele Vartolomeu Florea, care a pictat inclusiv această biserică mare, pe care noi o numim catedrală, dar și biserica veche, în care adeseori predica în zilele de sărbătoare și duminici. L-am pomenit și pe părintele Ioanichie Moroi, care, fiind trimis de ascultare din Mănăstirea Neamț în anul 1909, a redeschis Schitul Sihăstria, cum se numea pe atunci, și care a lăsat, de asemenea, o rânduială foarte aspră, o rânduială isihastă pentru mănăstirea noastră. Acesta l-a primit în mănăstire și pe fratele Constantin, care mai târziu avea să devină părintele Cleopa, Sfântul Cuvios Cleopa”.

După slujba din biserica așezământului monahal, obștea și pelerinii sosiți la Sihăstria au participat la o slujbă de pomenire oficiată în cimitirul mănăstirii.