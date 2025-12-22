La Catedrala Patriarhală din București a fost săvârșită astăzi, 22 decembrie 2025, o slujbă de pomenire a eroilor care s‑au jertfit în urmă cu 36 de ani, în zilele sângeroase ale Revoluției din 1989, pentru credința, demnitatea și eliberarea poporului român de sub regimul totalitar comunist. Slujba Parastasului a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai lăcașului de închinare.

În cuvântul de învățătură rostit la final, Preasfinția Sa a afirmat că cei care au luptat în urmă cu 36 de ani pentru libertatea poporului nostru au fost animați de o credință puternică în Dumnezeu, potrivnică regimului comunist ateu de până atunci: „Ne aflăm astăzi sub semnul recunoștinței, al comemorării sau pomenirii eroilor Revoluţiei Române din decembrie 1989, în stare de rugăciune şi de comuniune spirituală ca datorie morală a noastră, a românilor de pretutindeni, de a cinsti memoria lor. Cei care s‑au jertfit pentru libertatea şi demnitatea poporului român în decembrie 1989 au fost, majoritatea, tineri. Acești tineri au arătat nu numai curaj, ci şi foarte multă credință moștenită de la părinții şi bunicii lor. De aceea, în mod spontan, au strigat în multe locuri din țară «Dumnezeu este cu noi!» ori au îngenuncheat în fața catedralelor și bisericilor, rostind rugăciunea «Tatăl nostru». Acești tineri eroi, care s‑au jertfit pentru credința, libertatea şi demnitatea poporului român, sunt pomeniți în rugăciunile Bisericii noastre în mod permanent la Sfânta Liturghie. Ei ne cheamă astăzi să nu despărțim darul libertății de darul credinței, al sfințeniei vieții şi al demnității naţionale. Acum 36 de ani, în acel decembrie care a schimbat cursul istoriei, România a ieșit din întunericul fricii prin lumina jertfei. Sângele vărsat atunci pe caldarâmul Pieței Universității din București, pe străzile și treptele catedralei din Timișoara și în alte orașe nu a fost doar un preț al libertății, ci fundamentul moral pe care noi putem clădi astăzi prezentul și viitorul țării”.

De asemenea, ierarhul a adăugat că tinerii de astăzi, în mod special, trebuie să pună la suflet și să fie recunoscători pentru sacrificiul generației tinere de acum peste 30 de ani: „Eroii din decembrie 1989 nu au fost figuri de legendă, ci au fost oameni reali, oameni simpli: studenți cu visuri frânte, părinți care au ieșit în stradă pentru viitorul copiilor lor, tineri care au înfruntat tancurile cu pieptul gol și cu o singură armă în mână: credința că «vom muri și vom fi liberi!» Astăzi, la peste trei decenii distanță, datoria noastră nu este doar să le rostim numele înscrise pe pomelnice, ci să purtăm amintirea lor ca pe o busolă interioară, care să ne amintească mereu că demnitatea unui popor se construiește pe credință, adevăr și curaj. Mesajul lor, care răsună și astăzi cu o forță nealterată, este unul al demnității. Ei ne‑au învățat că libertatea nu este un dat, ci un drept sfânt care trebuie cultivat și apărat în fiecare zi. Ne‑au învățat că teama poate fi învinsă prin credința în Dumnezeu și solidaritate și că nici o dictatură nu este mai puternică decât dorința unui popor de a trăi în adevăr. Pentru generația tânără, cea care privește Revoluția din decembrie 1989 prin paginile manualelor de istorie, acești eroi trebuie să rămână ca o busolă morală. Într‑o lume tot mai fragmentată, jertfa lor ne reamintește de valorile care ne unesc: credința în Dumnezeu, dragostea de țară, spiritul de sacrificiu și dorința neobosită de a trăi într‑o societate bazată pe dreptate. Fiecare coroană de flori pe care o depunem în memoria lor, fiecare rugăciune și fiecare lumânare pe care o aprindem reprezintă o promisiune, aceea că nu îi vom uita, că jertfa lor nu a fost în zadar. Să ne rugăm ca exemplul lor de curaj să ne lumineze calea și să ne dea puterea de a construi o țară demnă de visul lor: o Românie a valorilor autentice, a respectului față de om, a demnității și a libertății”.

Mai multe slujbe de pomenire au fost săvârșite, pe parcursul ultimelor zile, în Capitală și la troițele ridicate în amintirea luptelor și a eroilor căzuți.