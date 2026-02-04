Sărbătoare la catedrala din Deva

În ziua praznicului Întâmpinării Domnului, luni, 2 februarie, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la hramul Catedralei „Adormirea Maicii Domnului” și „Întâmpinarea Domnului” din Deva. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Anastasis” al lăcașului de cult.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul a vorbit celor prezenţi despre Dreptul Simeon și prorocița Ana - martorii Întâmpinării Domnului, oferindu-i ca modele de pregătire duhovnicească și perseverență, întrucât au rămas credincioși lui Dumnezeu până la bătrânețe, ostenindu-se în post și rugăciune.

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a explicat că praznicul acestei zile ne încredințează încă o dată că Pruncul Iisus este Mântuitorul promis, Sfântul și Dreptul Simeon și Sfânta Prorocița Ana dovedind că El era împlinirea speranței lui Israel, cel vestit de profeții Vechiului Testament. Ierarhul a mulțumit, în încheiere, Preasfințitului Părinte Gherontie Hunedoreanul, soborului, preotului paroh Vasile Vlad, preotului slujitor Adrian Bohuș și noului preot slujitor al lăcașului de închinare, Mihai Laurențiu Herban, consilier pentru învățământ și activități cu tineretul la Centrul eparhial din Deva, precum și tuturor credincioșilor prezenți la Sfânta Liturghie în zi de praznic împărătesc.