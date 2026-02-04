Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sărbătoare la catedrala din Deva

Galerie foto (6) Galerie foto (6) Știri
Un articol de: Cătălin Ungureanu - 04 Feb 2026

În ziua praznicului Întâmpinării Domnului, luni, 2 februarie, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la hramul Catedralei „Adormirea Maicii Domnului” și „Întâmpinarea Domnului” din Deva. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Anastasis” al lăcașului de cult.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul a vorbit celor prezenţi despre Dreptul Simeon și prorocița Ana - martorii Întâmpinării Domnului, oferindu-i ca modele de pregătire duhovnicească și perseverență, întrucât au rămas credincioși lui Dumnezeu până la bătrânețe, ostenindu-se în post și rugăciune. 

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a explicat că praznicul acestei zile ne încredințează încă o dată că Pruncul Iisus este Mântuitorul promis, Sfântul și Dreptul Simeon și Sfânta Prorocița Ana dovedind că El era împlinirea speranței lui Israel, cel vestit de profeții Vechiului Testament. Ierarhul a mulțumit, în încheiere, Preasfințitului Părinte Gherontie Hunedoreanul, soborului, preotului paroh Vasile Vlad, preotului slujitor Adrian Bohuș și noului preot slujitor al lăcașului de închinare, Mihai Laurențiu Herban, consilier pentru învățământ și activități cu tineretul la Centrul eparhial din Deva, precum și tuturor credincioșilor prezenți la Sfânta Liturghie în zi de praznic împărătesc. 

 

