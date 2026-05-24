Sărbătoare la Mănăstirea Saon din Dobrogea

Un articol de: Pr. Felix Lucian Neculai - 24 Mai 2026

În ziua praznicului Înălțării Domnului, 21 mai, când Biserica noastră a marcat și Ziua Eroilor, dar i‑a cinstit și pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, Mănăstirea Saon din nordul Dobrogei și‑a cinstit hramul istoric prin rugăciune și comuniune duhovnicească. Așezată în apropierea Dunării, între podgoriile și câmpiile dobrogene ale comunei Niculițel, vechea vatră monahală a adunat numeroși credincioși veniți din Tulcea și din localitățile învecinate pentru a participa la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. Alături de ierarh au slujit ieromonahi de la Mănăstirea Cocoș, preoți și diaconi, în prezența maicilor din obște și a pelerinilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre semnificația Înălțării Domnului la cer cu trupul, arătând că această sărbătoare descoperă chemarea omului către Împărăția cerurilor și către viața veșnică. În cadrul slujbei au fost pomeniți ctitorii, viețuitorii și binefăcătorii mănăstirii trecuți la Domnul, iar la final a fost oficiată și slujba de pomenire pentru eroii neamului românesc. Răspunsurile liturgice au fost date de corul de maici al mănăstirii.

 

