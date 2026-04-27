Sărbătoarea Aducerii în Oltenia a moaștelor Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica

Data: 27 Aprilie 2026

Arhiepiscopia Râmnicului și‑a cinstit în mod deosebit ocrotitorul și ctitorul Catedralei Arhiepiscopale din municipiul Râmnicu Vâlcea, duminică, 26 aprilie, la sărbătoarea Aducerii în Oltenia a moaștelor Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, informează arhiepiscopiaramnicului.ro.

Ocrotitorul eparhiei i‑a adunat în rugăciune pe fiii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Râmnicului, pe reprezentanții autorităților locale și centrale, ai instituțiilor de cultură, de învățământ și administrative, preoți, monahi, monahii și credincioși. La acest moment de sărbătoare, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, împreună cu Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, și cu Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei.

În cuvântul de învățătură împărtășit preoților și credincioșilor, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a accentuat că „rigoarea  Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica în nevoințele monahale izvora dintr‑o adâncă dorință de a se uni cu Dumnezeu”.

„Această rânduială lăuntrică lucra în chip tainic, aducându‑i pacea inimii, încât cei care îl întâlneau simțeau această stare ca pe o lumină vie, care se răsfrângea pe chipul său și în întreaga sa prezență, mărturisind o trăire plină de har. Această trăire este, de fapt, începutul îndumnezeirii omului, o arvună a vieții veșnice, în care sufletul se unește tot mai mult cu Dumnezeu. Atât Mănăstirea Cernica, cât și întreaga Eparhie a Râmnicului au fost adânc marcate de sfințenia Sfântului Ierarh Calinic. Prezența sa nu s‑a limitat la o simplă lucrare administrativă sau la o rânduială exterioară, ci a pătruns în însăși viața duhovnicească a acestor locuri, dându‑le un chip de nevoință, de rugăciune și de trăire în lumina harului lui Dumnezeu”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

La final, Înaltpreasfinția Sa a mulțumit ierarhilor, preoților, monahilor și credincioșilor pentru bucuria sărbătoririi ocrotitorului Eparhiei Râmnicului, încredințându‑i mijlocirilor și rugăciunilor Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.

 

