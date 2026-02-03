Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sărbătoarea împlinirii profețiilor la Râmnicu Vâlcea

Data: 03 Feb 2026

„Întâmpinarea Domnului este o sărbătoare a împlinirii profețiilor, în care așteptarea se transformă în vedere, făgăduința în prezență, iar cuvântul profetic în realitate mântuitoare. Evenimentul confirmă unitatea Revelației și continuitatea planului divin, arătând că istoria mântuirii își găsește sensul și plinătatea exclusiv în Persoana Mântuitorului Hristos”, a reliefat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, luni, 2 februarie, la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea. În această zi de sărbătoare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în acest lăcaș de rugăciune și i‑a binecuvântat pe credincioșii prezenți. De asemenea, în cuvântul de învățătură a arătat că „Cel ce era „Dătătorul Legii” S‑a supus rânduielilor Legii nu din necesitate, ci din iconomie mântuitoare, conform arhiepiscopiaramnicului.ro.

 

