Sărbătoarea Învierii Domnului în eparhii din Muntenia și Dobrogea

Cel mai luminos și însemnat praznic al creștinătății a fost sărbătorit cu multă solemnitate și bucurie în eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Ierarhii au dăruit Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim mulțimilor de credincioși reuniți în rugăciune și au săvârșit slujba Învierii și Sfânta Liturghie.

Foarte mulți credincioși au venit la Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Târgoviște pentru a participa duminică, 16 aprilie, la sărbătoarea Învierii Domnului. Slujba Învierii a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, pe platoul din fața catedralei, iar Sfânta Liturghie a fost săvârșită în interiorul lăcașului de închinare. În cuvântul pe care ierarhul l‑a adresat credincioșilor prezenți au fost aprofundate semnificațiile teologice, culturale și filantropice ale Învierii Domnului, „eveniment pe care a fost fondată Biserica, dar și civilizația noastră europeană, și care conferă identitatea spirituală fundamentală creștinilor din toate timpurile. În comuniune cu Domnul Cel Înviat, fiecare creștin trebuie să împărtășească lumina credinței, a bucuriei și a solidarității cu aproapele său, ca semn de comuniune și mărturie de iubire și de speranță”, informează Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Arhiepiscopia Tomisului

La fel ca în ultimii ani, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a adus Sfânta Lumină cu o barcă în portul turistic Tomis, purtând‑o apoi în procesiune până la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Constanța. Aici, ierarhul a săvârșit slujba Învierii Domnului pe un podium special amenajat din apropierea lăcașului de rugăciune, iar Sfânta Liturghie, în Catedrala Arhiepiscopală. „Trăim cea mai sfântă noapte, începutul zilei celei mari. La sfârșitul veacurilor, cei de‑a dreapta Domnului vor învia întru lumină. Aceștia vor avea permanent lumină, zi și o bucurie crescândă. Să ne pregătim pentru acea zi din urmă, când se vor despărți binele de rău și lumina de întuneric. Să ne pregătim pentru a fi fii ai luminii și nu ai întunericului. Învierea Domnului dă sens vieții noastre. Fără ea am fi rămas în adâncul iadului, așa cum erau toți cei care au trăit de la Adam până la Hristos. De aproape 2.000 de ani trăim în lumina lui Hristos, pentru că El a răscumpărat păcatul, a biruit moartea și a golit iadul”, a spus ierarhul.

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului

Credincioși din toate colțurile țării au primit Sfânta Lumină la Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Curtea de Argeș, ctitorie a Sfântului Voievod Neagoe Basarab. Slujba Învierii a fost săvârșită la baldachinul din vecinătatea sfântului lăcaș de către Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul a subliniat că trebuie „să ne bucurăm mereu, mai ales de ziua Învierii Domnului, bucurie care să rămână pururea în casa noastră. Să ne facem bucurie unii altora și să ne aducem aminte de primele cuvinte rostite de Mântuitorul Iisus Hristos după Învierea Sa femeilor mironosițe”, se arată pe site‑ul arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei

La Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău, praznicul Sfintelor Paști a fost sărbătorit de peste 8.000 de credincioși.

Arhiepiscopia Dunării de Jos

În Duminica Paștilor, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian a săvârșit slujba Învierii pe podiumul special amenajat în apropierea Catedralei Arhiepiscopale din Galați.

Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Duminică, la miezul nopții, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a oficiat la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Slobozia slujba Învierii, oferind slujitorilor și tuturor credincioșilor prezenți Lumina Sfântă și citind pasajul evanghelic rânduit. Utrenia pascală și Sfânta Liturghie au fost în continuare săvârșite în interiorul catedralei, informează site‑ul sf‑esc.ro.

Episcopia Giurgiului

În noaptea Sfintelor Paști, mii de credincioși au participat la slujba de Înviere oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Ambrozie la Mănăstirea Comana, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. Sfânta Lumină a fost împărțită celor prezenți într‑un loc special amenajat din apropierea Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae”, prilej cu care ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, dându‑se citire și pastoralei intitulate „Învierea Domnului - Realitatea ultimă a existenței noastre”. În continuare, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica așezământului monahal. La finalul slujbei, ierarhul i‑a îndemnat pe credincioși să prăznuiască zilele Sfintelor Paști cu pace și alese bucurii, potrivit datinii străbune, oferindu‑le, în semn de prețuire, icoane cu scena Învierii Domnului și Pastorala de Paști, se arată pe site‑ul episcopiagiurgiului.ro.

Episcopia Tulcii

Și la Tulcea, noaptea Învierii a fost cea mai luminoasă din an datorită lumânărilor și candelelor aprinse în mâinile credincioșilor prezenți în număr mare pentru a se bucura de cel mai mare praznic împărătesc. Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a săvârșit slujba Învierii la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae”. Preasfinția Sa a oferit Lumina Sfântă și a citit Pastorala de Paști intitulată „Învierea Domnului - Împărăția luminii”: „Cu adevărat plină de har și de sfințenie este sărbătoarea Învierii Domnului. Harul ei covârșește cu deplinătate pe cel al tuturor praznicelor de peste an, și aceasta pentru că ea are mireasma duhovnicească a vieții celei fără de moarte după care însetează sufletele noastre. Sfintele Paști reprezintă sărbătoarea luminii universale, a lui Hristos, care luminează pe tot omul. Adevărul Învierii din morți a lui Iisus Hristos se mărturisește în lume de 2.000 de ani și este simțit prin credință și prin fiorul tainic al sufletului de către toți credincioșii”, a transmis TRINITAS TV.