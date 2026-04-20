Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri

Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii, hramul Mănăstirii Salva

Un articol de: Darius Echim - 20 Aprilie 2026

La sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, vineri, 17 aprilie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Salva, județul Bistrița-Năsăud, cu prilejul hramului bisericii de zid a așezământului monahal.

La Altarul de vară al mănăstirii, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de clerici, în prezența oficialităților locale și județene, precum și a mii de pelerini, mulți fiind îmbrăcați în straie populare specifice Țării Năsăudului.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia a afirmat că „Maica Domnului este Izvorul Tămăduirii”, vorbindu-le celor prezenți despre istoria și importanța sărbătorii Izvorului Tămăduirii. Ierarhul a explicat că minunile Maicii Domnului sunt nenumărate și nu depind doar de un loc anume, ci se petrec pretutindeni, după credința fiecărui om în parte.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Kyrios” din Brașov, dirijat de Ioan Ion. La chinonic, interpretele de muzică populară Alina Ceuca și Cornelia Bodescu au interpretat mai multe pricesne pascale.

La finalul slujbei, la propunerea maicii starețe Emanuela Moisa, pentru implicarea activă în viața Bisericii și, în special, în sprijinirea așezământului monahal, în semn de prețuire și recunoștință, IPS Părinte Mitropolit Andrei i-a acordat farmacistei Elena Săsărman Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”, ing. Mihail Mureșan, șeful Ocolului Silvic Someș-Țibleș (Năsăud), i-a oferit Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni, iar comisarului şef de penitenciare (r) Constantin Ioniţoaia i-a acordat Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru mireni. De asemenea, tuturor copiilor și tinerilor prezenți, ierarhul le-a oferit cărți duhovnicești.

Obștea mănăstirii este formată din 20 de maici, stareță fiind stavrofora Emanuela Moisa, iar duhovnici arhimandritul Dimitrie Irimia și protosinghelul Mihail Nagy.

 

