Binecuvântare pentru arădeni la Hodoș‑Bodrog

Data: 20 Aprilie 2026

De Izvorul Tămăduirii, 17 aprilie, IPS Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost primit cu multă bucurie de obştea mănăstirii şi un număr mare de credincioşi la Mănăstirea Hodoș‑Bodrog, județul Arad. Înaltpreasfinția Sa a săvârşit Sfânta Liturghie în Biserica „Pogorârea Sfântului Duh”, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte: protos. Iustin Popovici, vicar eparhial; protos. Grigorie Timiș, starețul mănăstirii, arhim. Nestor Iovan, protos. Nicolae Tang, lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, protos. Arsenie Grădinaru, arhid. Ștefan‑Adelin Rusu, arhid. Gherasim Tompa și ierod. Cleopa Nistor. În cuvântul de învăţătură, chiriarhul a vorbit despre semnificația sărbătorii Izvorului Tămăduirii, închinată Maicii Domnului. La finalul Sfintei Liturghii, după rânduiala din Săptămâna Luminată, a fost săvârșită slujba de sfințire a apei, continuându‑se cu Taina Sfântului Maslu la Mănăstirea Hodoș‑Bodrog, a transmis arhid. Ștefan‑Adelin Rusu.

 

