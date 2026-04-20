Vinerea Luminată la Curtea de Argeș

Data: 20 Aprilie 2026

În prima vineri după Paști, credincioșii din cuprinsul Eparhiei Argeșului și Muscelului au întâmpinat cu bucurie sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, închinată Maicii Domnului. Numeroși pelerini s‑au aflat, la 17 aprilie, în municipiul Curtea de Argeș, pentru a participa la Sfânta Liturghie oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la paraclisul din incinta Reședinței arhiepiscopale, cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, aflat în ansamblul Mănăstirii Curtea de Argeș. În continuare, ierarhul a săvârșit slujba de sfințire a apei pe esplanada sfântului lăcaș. Credincioșii prezenți au luat din apa sfințită, având credința că Maica Domnului este grabnic-ajutătoare tuturor celor aflați în suferință, conform arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

 

