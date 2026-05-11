Binecuvântare arhierească în Parohia Turda‑Băi

În Duminica a 5‑a după Paști (a Samarinencei), 10 mai, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s‑a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Turda‑Băi, Protopopiatul Turda, județul Cluj, unde a liturghisit și a sfințit noua casă parohială.

În Biserica „Pogorârea Sfântului Duh”, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, şi a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat principalele izvoare din care sufletul omului se adapă cu „apa cea vie”: Taina Spovedaniei și Taina Sfintei Euharistii. Ierarhul a subliniat că, pentru ca apa cea vie, adică harul lui Dumnezeu, să rămână în sufletul nostru este nevoie de o viață trăită în comuniune cu Dumnezeu, prin pocăință sinceră, împărtășire cu Sfintele Taine și îndreptarea vieții.

„Femeii samarinence, pentru a primi apa cea vie, adică harul lui Dumnezeu în suflet, Domnul Hristos i‑a cerut un lucru: să se spovedească, să‑și mărturisească păcatele și să‑și îndrepte viața. Și nouă, tuturor creștinilor, pentru a avea sufletul plin de pace și de harul lui Dumnezeu, Hristos ne cere să ne spovedim cu regularitate”, a afirmat ierarhul.

În acest context, Părintele Mitropolit a amintit cuvântul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, care arată limpede puterea mărturisirii: „Dacă mărturisim păcatele noastre, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească pe noi de toată întinăciunea” (I Ioan 1, 9), subliniind că prin spovedanie sinceră sufletul se curățește și se pregătește pentru primirea harului dumnezeiesc.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul parohial, dirijat de Rareș Brad, care, la chinonic, a interpretat pricesne.

La finalul slujbei, preotul paroh Claudiu Teodor Șumandea i‑a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, iar din partea comunității parohiale i‑a oferit o icoană cu Învierea Domnului.

Pentru întreaga activitate pastoral‑misionară și administrativă, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei l‑a hirotesit iconom stavrofor pe pr. paroh Claudiu‑Teodor Șumandea. În semn de prețuire și recunoștință pentru sprijinul oferit Bisericii și comunității parohiale, ierarhul a oferit mai multe distincții și diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, Părintele Mitropolit Andrei a săvârşit slujba sfeștaniei și a binecuvântat noua casă parohială, edificată și dotată cu cele necesare în perioada 2024–2026. Cu acest prilej, la finalul slujbei de binecuvântare, ierarhul i‑a dăruit doamnei preotese Andreea Șumandea o icoană cu Sfânta Treime.