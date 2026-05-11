Sfânta Liturghie arhierească în cartierul sibian Ţiglari

Sfânta Liturghie arhierească în cartierul sibian Ţiglari

Galerie foto (8) Galerie foto (8) Știri
Un articol de: Ștefan Mărculeţ - 11 Mai 2026

În Duminica a 5-a după Paști, Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Sibiu, cartierul Ţiglari. Ierarhul a rostit un cuvânt de învăţătură în care a tâlcuit Evanghelia din Duminica Samarinencei.

Împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu au liturghisit membri ai Administraţiei eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului, protopopi, preoţii lăcaşului de cult, precum şi alţi slujitori ai sfintelor altare, informează Mitropolia Ardealului.

Cuvântul de învăţătură al ierarhului a evidenţiat învăţăturile Evangheliei din Duminica a 5-a după Paşti, în care se prezintă convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu femeia samarineancă.

„Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat-o pe femeia samarineancă de viața ei depărtată de Dumnezeu, de îndoiala ei, și a transformat-o într-un apostol, într-un vestitor al Mântuitorului Iisus Hristos. Așa ne cheamă Mântuitorul şi pe noi, pe fiecare în parte, să nu participăm la slujbă doar pentru ca să simțim câteva momente de bucurie, ci, mai presus de toate, să ne împărtășim cu Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos, ducându-L pe Hristos cu noi, devenind purtători de Hristos. Apoi, dacă-L avem pe Hristos în inima noastră, în ființa noastră, să-L vestim pretutindeni. Adevărata vestire, adevărata propovăduire a lui Hristos, e prin propria ta viață. Biserica este lăcașul tău de unde te alimentezi continuu și unde te pregătești pentru viața de dincolo, casa ta este o anticameră a bisericii, binecuvântată și sfințită și toată viața aceasta este într-un echilibru și într-o rânduială pe care le rânduiește Dumnezeu pentru fiecare dintre noi.”

Ierarhul i-a îndemnat pe credincioşi să ceară de la Mântuitorul Hristos apa cea vie și apoi să rămână cu toată ființa convinși că Mântuitorul îi ocrotește şi-i apără:

„Mântuitorul este Cel care, dacă a rânduit să venim în lumea aceasta, ne va chema la vreme potrivită dincolo, în Împărăția cerurilor. El este Cel care ridică toată sarcina, toată greutatea, toată povara vieții noastre, pentru că este mare şi este grea. Cu cât înaintăm în zile, cu atât ne dăm seama că avem de purtat poveri, dar să le purtăm cu demnitate, cu tărie în credință, cu speranța aceasta, cu nădejdea că Dumnezeu este cu noi, mai ales dacă nu lăsăm să ne împărtășim o dată pe an, nu lăsăm să ne împărtășim de două ori pe an la marile praznice sau de patru ori pe an, ci ori de câte ori ne este foame și sete după Dumnezeu.”

Preotul Adrian Condurache i-a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea adusă comunității de credincioși în această duminică şi i-a oferit în dar o icoană a Sfântului Mina.

Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din cartierul sibian Ţiglari a fost ridicată în ultimii ani, cu mari eforturi din partea comunităţii, iar acum este pregătită pentru a se picta în interior.

Citeşte mai multe despre:   Duminica a 5-a dupa Pasti  -   IPS Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului  -   Biserica Nașterea Domnului din Sibiu
