Mănăstirea Sângeap-Basaraba și-a sărbătorit hramul

Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii adună an de an numeroși credincioși din zona orașului Hârlău și din împrejurimi la Mănăstirea Sângeap-Basaraba. Aceștia au participat la hramul așezământului monahal, Sfânta Liturghie fiind săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

În ciuda vremii ploioase, acest moment liturgic din Vinerea Luminată a fost încununat de prezența pelerinilor din Hârlău, care, purtând icoane, steaguri și lumânări, au pornit pe jos dis-de-dimineață de la Biserica „Sfântul Gheorghe” din oraș, ajungând în jurul orei 8:30 la Mănăstirea Sângeap-Basaraba. Pelerinajul organizat de Departamentul misiune pentru tineret al Arhiepiscopiei Iașilor își propune să devină un prilej de binecuvântare pentru cei care doresc să retrăiască atmosfera sărbătorilor de odinioară a așezămintelor monahale, când credincioșii se adunau cu câteva zile înainte și călătoreau pe jos pentru a participa la marile praznice.

La finalul slujbei, părintele arhimandrit Gavriil Alexa, starețul așezământului și exarh administrativ al Arhiepiscopiei Iașilor, a mulțumit lui Dumnezeu pentru binecuvântarea revărsată de-a lungul timpului, precum și celor prezenți pentru rugăciunea înălțată Domnului.