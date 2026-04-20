Mănăstirea Sângeap-Basaraba și-a sărbătorit hramul

Un articol de: Flavius Popa - 20 Aprilie 2026

Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii adună an de an numeroși credincioși din zona orașului Hârlău și din împrejurimi la Mănăstirea Sângeap-Basaraba. Aceștia au participat la hramul așezământului monahal, Sfânta Liturghie fiind săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

În ciuda vremii ploioase, acest moment liturgic din Vinerea Luminată a fost încununat de prezența pelerinilor din Hârlău, care, purtând icoane, steaguri și lumânări, au pornit pe jos dis-de-dimineață de la Biserica „Sfântul Gheorghe” din oraș, ajungând în jurul orei 8:30 la Mănăstirea Sângeap-Basaraba. Pelerinajul organizat de Departamentul misiune pentru tineret al Arhiepiscopiei Iașilor își propune să devină un prilej de binecuvântare pentru cei care doresc să retrăiască atmosfera sărbătorilor de odinioară a așezămintelor monahale, când credincioșii se adunau cu câteva zile înainte și călătoreau pe jos pentru a participa la marile praznice.

La finalul slujbei, părintele arhimandrit Gavriil Alexa, starețul așezământului și exarh administrativ al Arhiepiscopiei Iașilor, a mulțumit lui Dumnezeu pentru binecuvântarea revărsată de-a lungul timpului, precum și celor prezenți pentru rugăciunea înălțată Domnului.

 

Citeşte mai multe despre:   Mănăstirea Sângeap-Basaraba  -   hram  -   PS Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Izvorul Tămăduirii la două mănăstiri vrâncene Știri
    Izvorul Tămăduirii la două mănăstiri vrâncene

    Praznicul Izvorului Tămăduirii a fost sărbătorit vineri, 17 aprilie, în mod deosebit de frumos și duhovnicesc la mănăstirile Dălhăuți și Trotușanu din județul Vrancea, unde obștile monahale și pelerinii

    20 Apr, 2026
  • Vinerea Luminată la Curtea de Argeș Știri
    Vinerea Luminată la Curtea de Argeș

    În prima vineri după Paști, credincioșii din cuprinsul Eparhiei Argeșului și Muscelului au întâmpinat cu bucurie sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, închinată Maicii Domnului. Numeroși pelerini s‑au

    20 Apr, 2026
  • Binecuvântare pentru arădeni la Hodoș‑Bodrog Știri
    Binecuvântare pentru arădeni la Hodoș‑Bodrog

    De Izvorul Tămăduirii, 17 aprilie, IPS Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost primit cu multă bucurie de obştea mănăstirii şi un număr mare de credincioşi la Mănăstirea Hodoș‑Bodrog, județul

    20 Apr, 2026
TOP 6 Știri