Izvorul Tămăduirii la două mănăstiri vrâncene

Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 20 Aprilie 2026

Praznicul Izvorului Tămăduirii a fost sărbătorit vineri, 17 aprilie, în mod deosebit de frumos și duhovnicesc la mănăstirile Dălhăuți și Trotușanu din județul Vrancea, unde obștile monahale și pelerinii s‑au bucurat de prezența și binecuvântarea a doi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

La Mănăstirea Dălhăuți, care și‑a serbat hramul, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de IPS Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, la Altarul de vară al așezământului monastic. Din soborul de nouă clerici au făcut parte pr. Oscar Frunză, protoiereu al Protopopiatului Focșani II, și arhim. Teoctist Basarab, duhovnicul mănăstirii. Sărbătoarea a reunit călugărițele din chinovia de la Dălhăuți, în frunte cu maica stareță, stavrofora Emanuela Enea, dar și numeroși credincioși din împrejurimi. Cântările liturgice au fost intonate de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei.

În predica sa, Părintele Arhiepiscop Ciprian a evidențiat rolul fundamental al Sfintei Fecioare Maria în planul de mântuire a neamului omenesc, numind‑o „icoană a Bisericii” și „izvor al vieții” prin faptul că L‑a purtat în pântece pe Domnul nostru Iisus Hristos.

Bucuria sărbătorii a fost trăită și la Mănăstirea Trotușanu unde, cu binecuvântarea Arhiepiscopului Buzăului și Vrancei, a slujit PS Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, împreună cu arhim. Sofian Ardelean, exarhul mănăstirilor și schiturilor din județul Vrancea, pr. Cristinel Popa, protoiereu al Protopopiatului Panciu, arhim. Filaret Urse, duhovnicul așezământului monahal, precum și alți preoți și diaconi. Chiriarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica mănăstirii, în prezența maicii starețe, stavrofora Dionisia Borcea, și a celorlalte monahii din obște, cărora li s‑au alăturat călugărițe de la Mănăstirea Bogdana din județul Bacău.

La finalul Sfintei Liturghii, în ambele așezăminte, a fost oficiată slujba Sfințirii mici a apei, după rânduiala din Vinerea Luminată.

 

