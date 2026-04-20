Sărbătoarea la Mănăstirea Nucet din județul Dâmbovița

Data: 20 Aprilie 2026

Mănăstirea Nucet, una dintre cele mai vechi vetre monahale ale Arhiepiscopiei Târgoviștei, a devenit vineri, 17 aprilie, locul unei ample manifestări de credință, prilejuită de sărbătoarea Izvorului Tămăduirii. Foarte mulți credincioși, dintre care numeroși tineri din Nucet, din localitățile învecinate și din municipiul Târgoviște, au sosit, îmreună cu preoții de la parohiile lor, încă de la primele ore ale dimineții, pentru a lua parte la acest eveniment liturgic.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în biserica mănăstirii de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Conform tradiției, s‑a mers apoi în procesiune către pădurea din apropierea mănăstirii, la cunoscutul loc „Fântâna de leac”, unde ierarhul a săvârșit slujba de sfințire a apei și i‑a binecuvântat pe cei prezenți.

La eveniment au luat parte oficialități centrale și locale.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a subliniat dimensiunea teologică a sărbătorii, arătând că Izvorul Tămăduirii are în centrul său pe Maica Domnului, care L‑a născut pe Fiul lui Dumnezeu - Biruitorul morții, cea care mijlocește pururi pentru noi și se constituie în expresia cea mai înaltă a iubirii Creatorului. Ierarhul a mai arătat că Izvorul Tămăduirii este o sărbătoare care poate fi înțeleasă numai din perspectiva Învierii Domnului - izvorul credinței, mărturiei și vieții noastre, minunea care a transformat ireversibil istoria și civilizația umană, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.