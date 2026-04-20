x
×

Sărbătoarea la Mănăstirea Nucet din județul Dâmbovița

Data: 20 Aprilie 2026

Mănăstirea Nucet, una dintre cele mai vechi vetre monahale ale Arhiepiscopiei Târgoviștei, a devenit vineri, 17 aprilie, locul unei ample manifestări de credință, prilejuită de sărbătoarea Izvorului Tămăduirii. Foarte mulți credincioși, dintre care numeroși tineri din Nucet, din localitățile învecinate și din municipiul Târgoviște, au sosit, îmreună cu preoții de la parohiile lor, încă de la primele ore ale dimineții, pentru a lua parte la acest eveniment liturgic.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în biserica mănăstirii de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Conform tradiției, s‑a mers apoi în procesiune către pădurea din apropierea mănăstirii, la cunoscutul loc „Fântâna de leac”, unde ierarhul a săvârșit slujba de sfințire a apei și i‑a binecuvântat pe cei prezenți.

La eveniment au luat parte oficialități centrale și locale.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a subliniat dimensiunea teologică a sărbătorii, arătând că Izvorul Tămăduirii are în centrul său pe Maica Domnului, care L‑a născut pe Fiul lui Dumnezeu - Biruitorul morții, cea care mijlocește pururi pentru noi și se constituie în expresia cea mai înaltă a iubirii Creatorului. Ierarhul a mai arătat că Izvorul Tămăduirii este o sărbătoare care poate fi înțeleasă numai din perspectiva Învierii Domnului - izvorul credinței, mărturiei și vieții noastre, minunea care a transformat ireversibil istoria și civilizația umană, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

 

Citeşte mai multe despre:   Mănăstirea Nucet  -   IPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal
  • Izvorul Tămăduirii la două mănăstiri vrâncene Știri
    Praznicul Izvorului Tămăduirii a fost sărbătorit vineri, 17 aprilie, în mod deosebit de frumos și duhovnicesc la mănăstirile Dălhăuți și Trotușanu din județul Vrancea, unde obștile monahale și pelerinii

    20 Apr, 2026
  • Vinerea Luminată la Curtea de Argeș Știri
    În prima vineri după Paști, credincioșii din cuprinsul Eparhiei Argeșului și Muscelului au întâmpinat cu bucurie sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, închinată Maicii Domnului. Numeroși pelerini s‑au

    20 Apr, 2026
  • Binecuvântare pentru arădeni la Hodoș‑Bodrog Știri
    De Izvorul Tămăduirii, 17 aprilie, IPS Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost primit cu multă bucurie de obştea mănăstirii şi un număr mare de credincioşi la Mănăstirea Hodoș‑Bodrog, județul

    20 Apr, 2026
