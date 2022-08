Sărbătoarea ocrotitorului Eparhiei Alexandriei și Teleormanului

Clericii și credincioșii din Episcopia Alexandriei și Teleormanului și‑au sărbătorit marți, 30 august, ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului. Sărbătoarea din acest an a protectorului spiritual al eparhiei a fost îmbogățită prin prezența în mijlocul credincioșilor teleormăneni a cinstitelor moaște ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, aduse la Alexandria de la Mănăstirea Radu Vodă din București, în cadrul unui pelerinaj desfășurat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

În ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului, Catedrala episcopală, orașul Alexandria, dar și Eparhia Alexandriei și Teleormanului și‑au sărbătorit ocrotitorul spiritual. A fost o sărbătoare de tradiție, de un sfert de secol, de când această eparhie a fost înființată prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Bucuria hramului din acest an a fost amplificată de prezența moaștelor Sfântului Ierarh Taumaturg Nectarie de la Eghina, aduse de la Mănăstirea Radu Vodă din București de către o delegație condusă de starețul acestui așezământ monahal, părintele arhimandrit Nectarie Șofelea, Exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Programul liturgic a culminat cu săvârșirea Sfintei Liturghii pe un podium, amenajat în proximitatea catedralei din Alexandria, de către Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, împreună cu Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului; Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, și Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, înconjurați de un ales sobor de slujitori din care au făcut parte părintele arhimandrit Nectarie Șofelea; părintele arhimandrit Serafim Baciu, starețul Catedralei episcopale din Alexandria care are statut de mănăstire; precum și alți slujitori.

La momentul chinonicului, Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat menirea fiecărui om de a urma calea sfințeniei, prin actualizarea harului primit la Sfântul Botez, urmând exemplului sfinților. „În preajma lui Dumnezeu, Cel care este Sfințenia absolută, să reflectăm asupra vieții noastre de creștini și să devenim sfinți. Aceasta este chemarea noastră, vocația noastră. Sâmburele pentru urcușul pe drumul sfințeniei a fost așezat în sufletul nostru, în existența noastră, odată cu Taina Sfântului Botez. Este momentul în care noi am devenit sfinți prin sălășluirea harului lui Dumnezeu înlăuntrul nostru. Dacă am fi reușit să ne păstrăm această stare de sfințenie, am fi fost cei mai minunați și mai fericiți oameni din lumea aceasta. A fi sfânt nu înseamnă ceva pe care nu îl putem atinge. Sfântul nu este un erou, ci este cel care a reușit să adâncească în profunzimile ființei sale pe Dumnezeu, Care devine o realitate atât de personală și reală încât nimic din cele ce țin de lumea aceasta nu îl mai pot distrage. Această stare a sfinților determină schimbarea și în alți oameni”, a spus Preasfinția Sa.

De asemenea, la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Galaction a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a reliefat faptul că sfinții sunt întotdeauna mijlocitori pentru noi către Dumnezeu. „Noi avem nevoie de mijlocitori către Dumnezeu pentru că rugăciunile noastre sunt slabe, sunt neputincioase. Credința noastră este puțină și, pentru a primi ajutor de la Dumnezeu, avem nevoie de sfinți ca mijlocitori, care să ceară pentru noi milă și ajutor în împrejurările grele ale vieții acesteia pământești. Către sfinți ne îndreptăm nădejdea, către ei înălțăm rugăciuni și le cerem mijlocirea”, a spus Preasfinția Sa. Totodată, Episcopul Alexandriei și Teleormanului a adresat un cuvânt de mulțumire, exprimându‑și recunoștința față de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pentru binecuvântarea pelerinajului cu cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, ierarhilor prezenți pentru slujire, părintelui arhimandrit Nectarie Șofelea, pentru că a condus delegația care a însoțit odorul de mare preț de la Mănăstirea Radu Vodă, precum și credincioșilor care au participat la sărbătoare Catedralei episcopale, a orașului Alexandria și a eparhiei teleormănene.

În continuare, ierarhii s‑au deplasat la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman, unde s‑au închinat la moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, aflate în patrimoniul sacru al acestei vetre monahale.