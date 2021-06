Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh la Catedrala Patriarhală

Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt a fost cinstită în chip deosebit şi la Catedrala Patriarhală, unde Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, a săvârşit Sfânta Liturghie şi Vecernia specială a plecării genunchilor. La final, credincioșii au primit, potrivit tradiției, ramuri de tei și nuc ce amintesc de limbile de foc care s-au arătat la Cincizecime.

Duminica Rusaliilor a fost prilej de mare bucurie duhovnicească pentru credincioşii bucureşteni care au urcat Dealul Patriarhiei pentru a aduce închinare lui Dumnezeu cu ocazia praznicului Pogorârii Duhului Sfânt sau al Cincizecimii. Aceştia au participat la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Patriarhală de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjurat de un sobor de slujitori ai sfântului lăcaş.

În cuvântul de învăţătură rostit după lecturarea pasajului evanghelic rânduit, Preasfinţia Sa a vorbit de lucrarea Duhului Sfânt în lume „Pogorârea Duhului Sfânt în chipul limbilor ca de foc a fost împlinirea făgăduinţei Mântuitorului înainte de Înălţarea la cer, când le-a promis ucenicilor că se vor îmbrăca cu putere de sus. Cincizecimea a avut un efect imediat pentru Sfinţii Apostoli, arătându-i neînfricaţi pe cei care odinioară erau fricoşi. Apostolii au dobândit cuvântul propovăduirii, deşi până atunci nu au teologhisit, fiind oameni simpli. Lucrarea Duhului Sfânt s-a vădit şi în cei veniţi la Ierusalim, oameni care erau împrăștiați în diferite locuri ale lumii. Mulți dintre ei nu mai ştiau limba părinților și străbunilor lor, dar, prin harul lui Dumnezeu, fiecare a auzit în limba sa predica sau revărsarea de lumină și înțelepciune din gura Sfântului Petru. Acesta este marele dar al Cincizecimii, vorbirea în limbi sau glosolalia. Duhul Sfânt îi insuflă pe cei care se aşază sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Considerăm că mulţi oameni au lucrat sub inspiraţia Duhului Sfânt: pictori, muzicieni, scriitori, dar mai ales cei care au alcătuit scrierile canonice ale Sfintei Scripturi şi cei care le-au comentat sau aşezat sub inspiraţia Duhului Sfânt”, a spus ierarhul.

Totodată, Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul a vorbit şi despre însemnătatea sărbătorii Pogorârii Duhului Sfânt pentru Biserică şi pentru credincioşi: „Teologii ne spun că Biserica s-a înființat odată cu Întruparea Mântuitorului. Orice moment pe care l-am trăit împreună cu Mântuitorul, odată cu Înomenirea Sa, cuvintele pe care le-a rostit, minunile, Jertfa de pe Cruce sunt toate acte ale înființării Bisericii, dar în chip văzut, prin Pogorârea Duhului Sfânt, Biserica a prins contur în ziua Cincizecimii. Din acest motiv, Cincizecimea este o sărbătoare permanentă a Bisericii. Această sărbătoare îi cheamă pe toţi fiii ei să caute dobândirea puterii de sus, asemenea Apostolilor, care au devenit neînfricaţi şi înţelepţi în faţa morţii, ştiind că Mântuitorul le-a pregătit loc în Împărăţia Sa. Astfel au reuşit ei să cucerească lumea fără armate sau sprijin politic, ci numai cu puterea şi lucrarea Duhului Sfânt. În acest fel, au schimbat lumea, comunităţile întemeiate de ei crescând constant. De aceea, credem că Biserica este plină de darurile bogate ale Duhului Sfânt pe care le primim la Sfânta Liturghie şi prin celelalte Sfinte Taine. Duhul Sfânt ocroteşte Biserica, fiind Mângâietorul, Duhul Adevărului, Duhul care dă viaţă şi-l restaurează pe omul căzut şi care ajută Biserica să dăinuie sub rourarea harului”.

După Sfânta Liturghie, soborul de slujitori condus de Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor a săvârşit rânduiala specială a Vecerniei plecării genunchilor. În cadrul acesteia, Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, părintele arhimandrit Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale, şi părintele protosinghel Silvestru Buşică au citit şapte rugăciuni speciale în care s-au cerut mila şi îndurarea lui Dumnezeu, ajutor pentru întoarcerea la Dumnezeu a celor păcătoşi, precum şi iertarea greşelilor celor mutaţi din această lume, în special ale celor care şi-au încheiat viaţa în împrejurări tragice.

Rugăciunile au fost lecturate din faţa Uşilor Împărăteşti, unde au fost aşezate şi coşuri cu frunze de nuc şi de tei, care simbolizează limbile ca de foc, sub forma cărora Duhul Sfânt S-a pogorât peste Sfinţii Apostoli la Cincizecime. La sfârşitul slujbei, acestea au fost sfinţite prin stropire cu agheasmă, fiind apoi împărţite credincioşilor prezenţi ca semn al binecuvântării lui Dumnezeu în această zi deosebită pentru întreaga creştinătate.

Cântările Sfintei Liturghii au fost interpretate de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române, dirijată de părintele conf. dr. Stelian Ionaşcu, iar răspunsurile la strană în timpul slujbei Vecerniei au fost oferite de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, dirijat de părintele arhidiacon Mihail Bucă.