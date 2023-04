Sărbătorirea hramului Catedralei din Drobeta Turnu Severin

Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Drobeta‑Turnu Severin și‑a sărbătorit hramul joi, 20 aprilie, când Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, împreună cu mai mulți ierarhi români, înconjurat de un sobor de slujitori, a săvârșit Sfânta Liturghie în lăcașul de rugăciune reprezentativ al eparhiei severinene, care este închinat și Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ce va fi cinstit duminică, 23 aprilie.

În cadrul Sfintei Liturghii, alături de Mitropolitul Olteniei au slujit Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului; Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei; Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului; Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii; Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei; Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix; Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, înconjurați de preoți și diaconi.

Cuvântul de învățătură a fost rostit la final de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu, care a subliniat faptul că prin Învierea Mântuitorului lumea se împărtășește de iubirea lui Dumnezeu, acest act mântuitor eliberând umanitatea de sub robia păcatului.

„Mântuitorul Iisus Hristos a înviat cu adevărat și Învierea Lui este începutul mântuirii noastre, este predica noastră și așezarea în iubirea Tatălui ceresc. Mântuitorul ne‑a ridicat din stricăciune și moarte ca să ne așeze iarăși în Rai, acolo unde nu este întristare și suspin. Firea noastră omenească, cea cuprinsă în Adam cel dintâi, a suferit moarte și stricăciune pentru că s‑a sălășluit în ea răul. Adam, căzând în păcat, a supus firea sa și întregul neam omenesc robiei. Așa se face că toți cei care s‑au născut din Adam până la Mântuitorul mergeau în întuneric. Deci era necesar ca Fiul lui Dumnezeu să refacă această frământătură pe care El a alcătuit‑o cu înțelepciune și a pecetluit‑o cu chipul Său, a fixat în ea această capacitate de îndumnezeire, pentru că omul avea chipul lui Dumnezeu și trebuia să ajungă la asemănarea cu El. (…) Fiul lui Dumnezeu ne‑a curățit pe noi luând firea omenească neîntinată de păcatul strămoșesc, dar având capacitatea să poarte în ea toate consecințele păcatului: suferința, boala, durerea și moartea. Pe acestea toate, Mântuitorul le‑a luat în Sine ca să ne răscumpere și să ne redreseze, să ne înnoiască, să ne refacă firea care să devină sfântă și binecuvântată”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

În a doua partea a cuvântului său, Înalpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu a vorbit despre exemplul sfinţilor, în special al martirilor, care au urmat iubirii Mântuitorului până la sacrificiul suprem.

La rândul său, Preasfinţitul Părinte Episcop Nicodim a adresat celor prezenţi un cuvânt de binecuvântare.

„S‑a îndătinat ca în fiecare an, în Săptămâna Luminată, în această zi de joi să ne rugăm împreună, ierarhi, preoţi şi credincioşi, când slujitorii sfintelor altare sunt mai liberi. Constatăm cu bucurie că prezenţa credincioşilor a crescut de la an la an. Sperăm ca pe viitor zilele oraşului să fie sărbătorite în Săptămâna Luminată, începând cu această zi de joi şi continuând cu bucuria prilejuită de Izvorul Tămăduirii în ziua de vineri şi apoi sâmbătă şi duminică. Vom avea, astfel, parte de darurile alimentare şi celelalte bunătăţi în semn de bucurie că a înviat Hristos, dar şi drept mulţumire faţă de Sfântul Gheorghe pentru că el se roagă pentru oraşul nostru”, a spus Preasfinţia Sa.

Totodată, ierarhul a mulţumit ierarhilor şi celorlalţi clerici coslujitori, precum şi credincioşilor şi tuturor celor care s‑au implicat pentru organizarea serbării Catedralei Episcopale.